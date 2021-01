Voulez-vous être le NOUVEAU PILOTE de l’équipe 45secondes.fr? Inscrivez-vous ici

Avez-vous toujours rêvé de devenir pilote? Ceci est votre opportunité. La C1 Academy 45secondes.fr – un événement organisé par MotorSponsor, promoteur du C1 Learn & Drive Trophy – revient pour une autre levée de fonds du nord au sud du pays.

Les places sont limitées et les litiges sur la piste commenceront dans la première phase – connaître tous les détails ici. L’enjeu est la possibilité de remporter une saison complète dans l’équipe 45secondes.fr, aux côtés de Diogo Texeira et Guilherme Costa. Tous les frais sont inclus dans la prime.

De la voiture au service, du transport à l’équipement, vous n’avez qu’à vous soucier d’être le pilote le plus rapide de la C1 Academy 45secondes.fr.

C1 Academy Reason Automobile avec places limitées

Dans un premier temps, vous serez testé en karting. Et pour qu’il n’y ait pas de faveurs, tous les pilotes devront subir un contrôle de poids. C’est votre talent qui se démarquera.

La première phase de capture se déroulera sur une piste de karting près de chez vous, du nord au sud du pays. Attention cependant, car il n’y a que 40 places par piste de kart – la moitié par rapport à 2020.

Choisissez l’une de ces pistes de kart pour votre capture:

6 mars – Palmela

13 mars – Bataille

14 mars – Castelo Branco

20 mars – Braga

21 mars – Cabo do Mundo

27 mars – Évora

28 mars – Algarve

Aimez-vous la course? Vous serez mis à l’épreuve

Le format de qualification sur chaque piste de karting reste le même qu’en 2020. Une séance d’entraînement chronométrée de 5 minutes et deux courses de 10 minutes.

Pour ne pas être favorisé, les coureurs plus légers doivent porter du poids jusqu’à ce qu’ils atteignent 80kg et, dans la deuxième course du programme, le premier kart d’échange classé avec le dernier, le second avec l’avant-dernier et ainsi de suite sur toute la grille.

De chaque piste de kart, il y aura 2 qualifiés, sur un total de 14 finalistes qui se rendront sur le circuit d’Estoril le 4 avril pour la course finale.

Vos débuts à l’Autodromo do Estoril

Les 14 finalistes de la C1 Academy 45secondes.fr pourront piloter une Citroën C1 de course sur le circuit d’Estoril. Cependant, il ne suffit pas d’être rapide pour garantir une place dans l’équipe du 45secondes.fr.

À Autodromo do Estoril, vous devrez passer des tests physiques, théoriques et de communication.

Chaque course compte 25%, et celui qui aura la meilleure évaluation globale sera le grand vainqueur de la C1 Academy 45secondes.fr. Vous aurez droit à une saison entièrement gratuite dans le C1 Trophy au 45secondes.fr Team, qui en 2021 compte 3 courses:

24 avril – 6 heures de Braga 28 août – 6 heures en Algarve 13 novembre – 6 x 1h de Braga