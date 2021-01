Voulez-vous en savoir plus sur un véhicule? L’inscription suffit

Vous êtes sur le point d’acheter une voiture d’occasion et vous voulez savoir combien de propriétaires vous avez eu? En cas d’accident et d’évasion, avez-vous besoin de savoir à qui appartient le véhicule évadé? Ou savez-vous si un certain véhicule a une assurance ou non? En tant que citoyen, vous avez accès à une série d’outils numériques (et plus) qui vous permettent de savoir tout cela, si vous avez un numéro d’immatriculation automobile.

Il ne s’agit pas de «bavarder» sur la vie des autres, mais de combler un besoin d’en savoir plus sur un véhicule donné – par exemple, si vous avez besoin d’en savoir plus sur la voiture d’occasion que vous allez acheter – et, en tant que citoyen, vous avez parfaitement le droit de faire il.

Il existe plusieurs façons d’accéder à différents types d’informations. Apprenez à les connaître.

Boutique citoyen

Il existe des Citizen’s Stores qui, parmi les services disponibles, consistent à savoir qui est, ou était, propriétaire d’un certain véhicule, n’ayant qu’à enregistrer la voiture. Le service n’est pas gratuit: pour 5,00 €, vous pouvez découvrir qui est le propriétaire actuel, et pour 7,00 €, vous pouvez savoir qui étaient les anciens propriétaires, ou s’il existe des privilèges et des réserves de propriété.

Ce service est disponible non seulement pour les citoyens, mais pour les entreprises, et vous pouvez en savoir plus en détail sur la page dédiée du portail des citoyens. Cela nécessite cependant une visite physique à Loja do Cidadão. Vous pouvez également obtenir les mêmes informations auprès des compteurs IRN (Instituto dos Registos e Notariado).

Voiture en ligne

Les informations que vous avez obtenues ne sont-elles pas suffisantes? Il est possible d’obtenir encore plus d’informations via le portail Automóvel Online, où, pour un coût de 10,00 €, il est possible d’obtenir un certificat permanent d’immatriculation automobile.

Tout d’abord, il est nécessaire de faire cette demande, qui se verra attribuer un code, valable six mois, qui permet d’accéder à des données mises à jour sur la propriété du véhicule et les modifications de son immatriculation, en plus de l’existence éventuelle de frais ou de charges.

PSP / GNR

De toute évidence, les forces de sécurité ont accès aux informations sur un véhicule particulier et son propriétaire. Imaginant la situation d’un véhicule ayant été impliqué dans un accident et ayant pris la fuite, s’ils ont réussi à «obtenir» le numéro d’immatriculation de la voiture, ils peuvent signaler le cas à la PSP (Police de Sécurité Publique) ou à la GNR (Garde Nationale Républicaine) qui ont les moyens de identifier le conducteur ou le conducteur.

Êtes-vous assuré?

La voiture d’occasion que vous souhaitez acheter est-elle assurée? De nos jours, ce sont des informations qui ne sont qu’à quelques clics. Consultez le Site Internet ASF (Autorité de surveillance des assurances et des fonds de pension) et remplissez simplement le formulaire avec l’enregistrement de la voiture.

Nous découvrons non seulement si le véhicule en question est assuré ou non, mais quel assureur est assuré, le numéro de police et la date et le début et la fin de l’assurance.

Inscription annulée

Enfin, vous pouvez également savoir facilement (et gratuitement) si un véhicule n’est pas immatriculé ou non. L’IMT (Institut de la mobilité et des transports) a une page dédiée à cet effet, où il vous suffit de mettre le numéro d’immatriculation de la voiture en question pour savoir si, par exemple, votre première voiture d’il y a tant d’années est toujours en circulation et vous pouvez racheter.