Voulez-vous avoir un bébé? Apprenez à améliorer le temps de tomber enceinte

La maternité est un désir commun chez la plupart des femmes et le rêve de la plupart des couples après une certaine période de mariage, cependant, certaines de ces personnes ont tendance à avoir des difficultés à concevoir ce désir et à concrétiser la volonté elle-même. Que ce soit à cause de difficultés physiques ou parce que quelque chose semble entraver cette bénédiction tant attendue. Par conséquent, beaucoup ont recours à des traitements de fertilité grandioses, ce qui est positif pour certains, mais n’a toujours pas de résultats pour d’autres. C’est peut-être parce que le couple a oublié un détail qui peut beaucoup aider dans cette planification: l’aide des étoiles.

Tout comme l’astrologie et le système solaire influencent nos sentiments, nos actions et notre personnalité, ils peuvent également aider ou empêcher certaines situations de se produire. La grossesse, car il s’agit d’une situation biologique fortement influencée par la lune, ainsi que les menstruations et la fertilité des femmes, a un poids encore plus important dans ce domaine.

Si vous faites partie de ce grand nombre de femmes qui souhaitent tomber enceinte ou si vous souhaitez éviter une grossesse non désirée, cela vaut la peine de consulter les étoiles et de découvrir quels sont les meilleurs moments pour concevoir un enfant.

Lorsque Jupiter traverse la Lune ou la Maison 5 de la Carte Astrale de la femme qui souhaite devenir enceinte, cela peut être un bon moment. C’est parce que Jupiter dénote l’abondance et l’expansion, entraînant également une augmentation de la fertilité. Cependant, d’autres transits et maisons doivent toujours être pris en compte, car l’augmentation peut se limiter uniquement au désir d’être mère et non à la conception elle-même.

Avec Saturne, cependant, des précautions doivent être prises, car cela peut rendre la grossesse désirée difficile, mais ne l’empêchez jamais. Uranus indique déjà l’inattendu, cela peut être le signe de quelque chose qui n’était pas prévu, mais c’est arrivé, par exemple.

Si le trafic provient de Neptune, la grossesse peut être l’une des plus silencieuses, qui ne font pas grand bruit et, lorsqu’elles sont découvertes, sont déjà à un stade avancé. Cela peut aussi indiquer un moment réel d’idéalisation de la maternité, sans que la volonté ne devienne réalité.

La planète qui nécessite le plus de soins est Pluton, qui peut même refuser une grossesse désirée, donnant même tendance à des avortements spontanés et à des problèmes de santé pendant son transit. Mais si vous parvenez à tomber enceinte dans ce trafic, les experts indiquent que ce sera le signe d’une grossesse totalement transformatrice.

Il est recommandé de faire appel à un spécialiste, car il pourra analyser votre thème natal et vous indiquer les meilleurs moments pour tomber enceinte. Mais en général, ce sont les meilleurs transits pour que votre souhait se réalise.