Votre voyage avec Sapiens commencera à vous emmener des demeures de l’âge de pierre aux châteaux médiévaux

N’anticipez pas tout cela tout de suite car Sapiens vient d’entrer dans Instant Access la semaine dernière. Il ressemble à la première période de la pierre telle qu’elle est. Petite expérimentation néolithique.

Malgré cela, le jeu a encore beaucoup de potentiel, présentant un système de construction de tir polyvalent qui vous permet de créer et de dupliquer une variété de bâtiments.

En vous permettant de fournir des indications assez précises, Sapiens donne également l’impression qu’il s’est inspiré du sous-genre du jeu divin.

En règle générale, les constructeurs de villes et les sims de colonies adoptent une approche concentrée et se concentrent sur une seule époque, mais la récente publication indépendante Sapiens se concentre sur la taille. Vous guiderez votre clan à travers des centaines d’années de réalisations techniques », en commençant par seulement deux membres.

La période d’accès anticipé, que le développeur prévoit de durer plusieurs années, a beaucoup à offrir. «Les bateaux, la pêche, l’équitation et le transport de marchandises sont tous susceptibles d’être ajoutés. Il y aura plus d’occasions de contacter d’autres tribus et de s’engager dans le commerce, le vol, le recrutement et le combat. De plus, attendez-vous à entrer dans l’ère médiévale et au-delà via la création d’outils en métal, ainsi que des techniques agricoles et de raffinage plus sophistiquées », affirme le texte de présentation du magasin.

Sapiens est l’un des rares sims de colonie à avoir un mode multijoueur, ce qui est intéressant car la page Steam de Sapiens affirme que le jeu a été conçu dans cet esprit. De plus, il sera modifiable.

Majic Jungle, également identifié comme Dave Frampton, un vétéran de 20 ans de l’industrie du jeu qui a beaucoup travaillé dans les jeux mobiles, développe Sapiens seul. Son premier album PC s’appelle Sapiens.

Sur Steam, Sapiens est disponible en accès anticipé. Organisez votre tribu et construisez votre propre société ancienne dans un monde que vous concevez. Dans cette simulation de colonie à petite échelle mais vaste, vous pouvez repartir de zéro, établir des villes et des industries et progresser sur des centaines de milliers d’avancées technologiques.