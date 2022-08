Votre vie pourrait-elle gagner à être plus spontanée ?

Dans la vie, la pensée spontanée peut être excitante. Lorsque nous partons simplement pour quelque chose sans réfléchir, ou qu’une journée se met en place sans aucune planification, cela peut sembler incroyable. L’inattendu et l’imprévu sont souvent beaucoup plus excitants et amusants que les événements que vous planifiez avec la plus petite marge.

Photo : Alex Alvarez/Unsplash

Cependant, beaucoup d’entre nous tombent dans un plan de vie où nous avons une façon très stricte et stricte de vivre et de faire les choses. Bien que cela puisse apporter du réconfort, la science prouve qu’être plus présent et non planifié peut en fait être bon pour nous.

Avoir une routine régulière que vous respectez semaine après semaine, mois après mois, année après année, n’est pas une bonne chose. Cela peut sembler être une couverture confortable, mais cela produit un manque d’ambition et de désir. Cela peut également créer un mal-être et des désirs profondément ancrés qui ne sont jamais vraiment satisfaits. En effet, une étude publiée dans le Journal of Gerontology a révélé que s’engager dans des activités uniques et différentes est excellent pour les adultes.

Photo : Jan Canty/Unsplash

Ils ont constaté que la participation à diverses activités et événements sur une période de huit jours était bénéfique pour l’individu. En prenant toujours vos repas à la même heure, en vous rendant au travail à la même heure, en empruntant les mêmes trajets pour vous rendre au travail, en mangeant les mêmes aliments, en pratiquant les mêmes activités, etc. vous devenez moins enclin à vraiment penser ou ressentir quoi que ce soit de différent.

En effet, l’étude a révélé que ceux qui avaient un horaire plus spontané obtenaient de meilleurs résultats sur de meilleures fonctions cognitives que ceux qui s’en tenaient à la même vieille routine. Cela comprenait une meilleure capacité de mémoire, une plus grande attention aux détails, une vitesse de traitement plus facile et une plus grande capacité de raisonnement.

Bien qu’il puisse sembler inconfortable de sortir de la routine, la science montre que cela peut être la meilleure chose pour nous. Ainsi, la prochaine fois que vous constaterez que vous vous dissuadez de participer à une activité, pensez aux conséquences à long terme de la monotonie. Parfois, un peu de variété peut être exactement ce que vous recherchez.