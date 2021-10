Votre vessie peut contenir plus que vous ne le pensez : pourquoi vous ne devriez pas prendre l’habitude de faire pipi « juste au cas où »

Pour les personnes ayant une vessie normale, si vous n’avez pas reçu de diagnostic de vessie hyperactive ou irritable, la capacité quotidienne se situe entre 400 et 600 ml.

Nous avons tous fait un petit pipi « au cas où » avant de sortir ou parce que nous passons devant la salle de bain. Si vous êtes un parent, vous avez peut-être aussi dit aux enfants de « faire pipi maintenant pour que nous n’ayons pas à trouver des toilettes plus tard ».

Faire pipi « au cas où » n’est pas un problème si ce n’est qu’occasionnel et si vous avez une fonction vésicale normale.

Mais le faire trop souvent, en faire une habitude à vie, peut déclencher un cercle vicieux. Vous pouvez finir par entraîner votre vessie à « penser » qu’elle doit fonctionner lorsqu’elle n’est que légèrement pleine. Et le problème peut s’aggraver avec le temps.

Si vous allez toujours aux toilettes pour faire pipi à la moindre sensation de picotement, essayez de résister à cette première envie – et envisagez de consulter votre médecin généraliste ou un physiothérapeute du plancher pelvien à ce sujet.

Votre vessie peut probablement contenir plus que vous ne le pensez

La plupart des vessies sont en fait capables de contenir beaucoup de liquide.

Pour ceux qui ont une vessie normale (c’est-à-dire que vous n’avez pas été diagnostiqué comme ayant une vessie hyperactive ou irritable), la capacité quotidienne se situe entre 400 et 600 ml. Il faut environ deux heures pour que l’eau que vous buvez se rende dans la vessie.

Donc, si vous buvez une bouteille d’eau de 600 ml, il serait parfaitement raisonnable de n’avoir réellement besoin d’aller aux toilettes que quelques heures plus tard. En réalité, cependant, je connais des gens qui disent ne boire qu’une petite quantité et se rendre aux toilettes peu de temps après.

Que se passe-t-il si vous prenez l’habitude du « juste au cas où » ?

Pour uriner facilement, nous avons besoin que le muscle de la vessie se contracte et que les muscles autour de l’urètre et du plancher pelvien se détendent.

Ce joli motif coordonné ne se produit pas aussi bien s’il n’y a pas de réelle envie de vider. Vous pourrez probablement extraire un peu d’urine, mais ce n’est pas ainsi que les muscles sont censés fonctionner.

La réponse de la vessie est de se contracter et de se contracter de manière plus agressive et inappropriée.

La vessie s’habitue à contenir une certaine quantité et si vous videz toujours cette quantité, il devient plus difficile d’en contenir plus. La vessie « pense » qu’elle est à pleine capacité, alors qu’elle ne l’est pas. Vous vous retrouvez avec un schéma de vidage non coordonné.

La bonne nouvelle est que la plupart des personnes ayant une vessie normale peuvent se débarrasser de cette habitude. Il s’agit d’apprendre à reconnaître les signes et à faire la différence entre une petite envie et une vraie avoir besoin.

Vous n’avez pas besoin de vous enfuir à la première envie – essayez d’y résister et voyez ce qui se passe.

Bien sûr, personne ne dit que vous devriez tenir jusqu’à ce que vous vous sentiez complètement torturé. Si ignorer la première envie provoque une réelle détresse, vous devriez en parler à votre médecin généraliste ou à un physiothérapeute du plancher pelvien.

Laissez vos enfants aller aux toilettes quand ils en ont vraiment besoin

Tout le monde se souvient des enfants qui mouillaient leur pantalon à l’école ou de ceux qui avaient toujours des problèmes « parce qu’ils auraient dû aller aux toilettes à la récréation ».

En fait, il vaut mieux laisser les enfants aller aux toilettes quand ils en ont besoin, au lieu de les réprimander parce qu’ils ne sont pas allés à la récréation ou « avant de partir ».

Vous pouvez causer plus de dommages (physiques et psychologiques) à long terme si vous donnez du fil à retordre aux enfants pour aller aux toilettes, si vous les chargez d’émotions ou si vous leur donnez l’habitude de toujours aller « au cas où ». Ne les invitez pas toujours à aller aux toilettes.

(Dans certaines situations, comme chez les personnes atteintes de démence, il peut être approprié d’inciter les gens à aller aux toilettes. Mais cela se fait après un nombre d’heures raisonnable alors qu’il devrait y avoir une bonne quantité d’urine dans la vessie. Et il est un arrangement de compromis où nous essayons de minimiser les épisodes d’incontinence et la détresse du patient.)

Tout le monde n’a pas une vessie « normale »

L’objectif de l’apprentissage de la propreté est d’apprendre à reconnaître la sensation de remplissage de la vessie et de développer progressivement la capacité de résister à la vidange de la vessie jusqu’à ce que cela soit pratique et socialement approprié.

Mais pour certaines personnes, cela n’est jamais complètement ou systématiquement atteint.

De nombreuses personnes – peut-être 30 % des adultes et un grand nombre d’enfants – n’ont pas une vessie normale. Au contraire, ils ont une vessie hyperactive ou irritable.

Cela peut donner envie aux gens d’y aller tout le temps ou provoquer une urgence soudaine. Ils peuvent ne pas toujours se rendre aux toilettes assez rapidement. Il peut être impossible de prévenir les fuites urinaires. Certaines personnes s’en sortent en limitant les fluides ou en allant pour toujours « juste au cas où ».

Comme pour tous les problèmes de vessie, il est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes et a tendance à devenir plus gênant avec l’âge.

Il est peu probable que les vessies hyperactives s’améliorent spontanément. Un bon point de départ serait de parler avec votre médecin généraliste, une infirmière en continence ou un physiothérapeute spécialisé. Ces vessies doivent être recyclées en utilisant des techniques apprises d’un kinésithérapeute spécialisé. Les médicaments peuvent parfois aider.

Pour la plupart d’entre nous, cependant, des visites trop fréquentes aux toilettes, ou aller « juste au cas où » est une habitude qui vaut la peine d’être abandonnée.

