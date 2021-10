Votre théorie de la saison 3 suggère que Joe Goldberg et Theo sont des demi-frères et que cela a du sens

Joe Goldberg a-t-il un demi-frère ? Les fans pensent qu’il pourrait être lié à Theo Engler.

En plus de nous emmener dans la tournée magique du meurtre mystérieux de Joe Goldberg et Love Quinn de Madre Linda, Tu la saison 3 en révèle encore plus sur l’enfance tragique de Joe.

Tu la saison 3 présente une poignée de scènes de flash-back sur l’enfance de Joe, et dans une scène, les téléspectateurs voient le retour de la mère séparée de Joe. Cette fois, cependant, elle est avec un autre enfant nommé Jacob, qui peut être ou non le demi-frère de Joe.

Bien sûr, l’introduction du mystérieux nouveau personnage a maintenant déclenché une foule de théories de fans et a laissé les fans se poser des questions : qui diable est ce gamin ? Que lui est-il arrivé? Où est-il maintenant?

Cela fait plus d’une semaine que Tu la saison 3 est sortie sur Netflix et une théorie absolument folle a maintenant émergé : Theo est en fait Jacob, qui est le demi-frère de Joe.

LIRE LA SUITE: 21 faits sauvages sur Netflix You que vous ne connaissiez probablement pas

Joe Goldberg et Theo Engler : Sont-ils demi-frères ? Image : Netflix

Le demi-frère de Theo Engler Joe est-il ?

Oui, grâce à une révélation particulière dans Tu saison 3, les fans spéculent maintenant que Theo pourrait être le demi-frère de Joe.

Dans une scène de flash-back, nous voyons un jeune Joe rencontrer à nouveau sa mère biologique et elle est avec un jeune garçon nommé Jacob. Il n’est pas explicitement confirmé que Jacob est son fils (et donc le demi-frère de Joe), mais c’est certainement implicite.

Les téléspectateurs se demandent maintenant où se trouve cet enfant maintenant, car, par exemple, ils ne présenteraient pas simplement un enfant au hasard avec la mère de Joe sans raison, n’est-ce pas? C’est là qu’intervient Théo…

Vous : La mère de Joe semble avoir un autre enfant appelé Jacob. Image : Netflix

Theo est le beau-fils de Matthew Engler. Nous ne rencontrons pas sa vraie mère, mais nous découvrons que Theo ne l’aime pas particulièrement et choisit de vivre avec son beau-père, qu’il appelle plutôt papa.

Les fans sur Reddit ont maintenant souligné les coïncidences entre l’introduction de Jacob, la relation de Theo avec sa mère, son âge par rapport à Joe et le fait que Theo a été maintenu en vie. Theo pourrait-il être le demi-frère de Joe ?

Répondant à la publication qui partageait la théorie, un utilisateur de Reddit a écrit: « Certainement possible. Je ne me souviens pas que l’âge de Joe ait été mentionné nulle part, donc avec Theo qui a 19 ans, les âges pourraient fonctionner si nous supposons que Joe est au début de la trentaine. »

Quant aux différents noms ? Les fans ont émis l’hypothèse que, comme Baby Henry, également connue sous le nom de mère de Forty to Love, Theo pourrait avoir deux noms différents, choisissant de ne plus porter le nom de Jacob à l’adolescence.

LIRE LA SUITE: Victoria Pedretti aborde l’écart d’âge entre Love et Theo dans You saison 3

Vous : Théo est-il réellement le demi-frère de Joe ? Image : Netflix

Qu’est-il réellement arrivé à la mère de Joe Goldberg ?

Dans Tu saison 2, nous découvrons que Joe a été placé dans une maison pour garçons par sa mère après avoir tué son père qui l’abusait de lui et d’elle. Dans la saison 3, nous voyons davantage l’expérience de Joe à la maison à travers des flashbacks.

Dans l’épisode 10, on voit un jeune Joe quitter la maison du garçon et partir à la recherche de sa mère qui vivait encore à New York à cette époque. Comme mentionné précédemment, Joe la repère avec un autre jeune enfant qui ressemble à son fils, agissant comme la mère qu’il a toujours souhaité qu’elle soit pour lui. Elle lui dit qu’elle l’aime toujours mais qu’elle doit « recommencer », pour leur bien à tous les deux.

Il n’a jamais été confirmé si la mère de Joe est morte ou vivante de nos jours, mais sur la base de son commentaire « Parfois, nous devons recommencer complètement » à Joe dans le flashback, il est possible qu’elle ait décidé de déménager à travers le pays pour vivre un Une toute nouvelle vie.

Se pourrait-il qu’elle ait déménagé dans le nord de la Californie et qu’elle ait finalement rencontré Matthew Engler ?

You saison 3 : la mère de Joe lui dit qu’elle doit recommencer. Image : Netflix

De toute évidence, la théorie n’est que spéculation pour le moment.

Bien que certains aspects de la théorie soient possibles, les chances que le demi-frère éventuel de Joe, qui est également originaire de New York, finisse par vivre dans la maison d’à côté, dans ce spécifique banlieue californienne sont très, très maigrir. Mais bon, c’est Tu on parle de…

Que Theo soit lié à Joe ou non, l’introduction de ‘Jacob’ aux côtés de la mystérieuse mère de Joe à la fin de Tu la saison 3 est certainement quelque chose qui pourrait apparaître dans une saison future.

Qu’est-ce que tu penses? Joe a-t-il un demi-frère ? Ce demi-frère serait-il Théo ?

Cliquez sur l’image ci-dessous pour écouter ‘The Power Of Little Mix’ sur Global Player, célébrant les 10 ans de l’un des plus grands groupes de filles de tous les temps, avec des interviews exclusives de Jade, Leigh-Anne et Perrie, ainsi que de leurs plus proches collaboratrices et le cercle intérieur.

Le pouvoir du petit mélange. Image : 45secondes.fr

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂