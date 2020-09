"Votre smartphone": Voici comment vous connectez votre téléphone portable au PC Windows

Souhaitez-vous la fonction d’intégration d’Apple pour votre PC Windows et votre smartphone Android? Croyez-le ou non: Windows 10 a déjà une telle application à bord. Avec «Votre smartphone», vous pouvez connecter votre téléphone mobile à Windows 10. Nous allons vous montrer à quel point c’est facile.

Travailler sur un PC et avoir le smartphone à côté de vous se fait souvent au détriment de la productivité. Une notification smartphone apparaît, vous voulez juste vérifier qui a signalé, et à la fin de la journée, vous perdez une demi-heure sur Instagram. Si, en revanche, vous recevez des messages directement sur le PC, un rapide coup d’œil suffit généralement pour voir s’il s’agit de quelque chose d’important. Cela n’est pas seulement possible dans l’écosystème iOS, mais aussi avec un ordinateur Windows et un smartphone Android. Windows 10 intègre à cet effet l’application «Votre Smartphone» (également appelée «Votre téléphone»).

Connecter un téléphone mobile à Windows 10: les avantages

L’application Windows 10 Companion offre aux utilisateurs d’Android des options similaires à la fonction d’intégration d’Apple pour les appareils iOS. Il vous permet de passer des appels mobiles depuis votre ordinateur, d’envoyer et de recevoir des SMS, de transférer des photos depuis votre smartphone et d’afficher les notifications de téléphone mobile. La synchronisation automatique des images de téléphone mobile est particulièrement utile, car elle élimine la nécessité d’un envoi encombrant via des services de messagerie ou similaires.

Voici comment trouver «Votre smartphone» dans Windows 10

L’application compagnon est préinstallée depuis la mise à jour d’octobre 2018 et peut être trouvée à l’aide de la fonction de recherche.

Les conditions d’utilisation de l’application «Votre smartphone» sont un PC avec Windows 10 avril 2018 Update ou supérieur et un smartphone avec Android 7.0 Nougat ou supérieur. L’application est même préinstallée depuis la mise à jour d’octobre 2018. Dans ce cas, tout ce que vous avez à faire est de rechercher l’application à l’aide du champ de saisie de texte et vous pouvez commencer à configurer immédiatement. Sinon, vous pouvez le trouver dans le Microsoft Store.

Connectez le téléphone mobile à Windows 10: expliqué étape par étape

Cependant, l’application Windows 10 n’est responsable que d’une partie de la connexion. Pour connecter votre smartphone à l’ordinateur, vous avez toujours besoin de l’homologue correspondant sur l’appareil mobile. Vous pouvez trouver l’application Android Companion pour votre smartphone – Lien vers Windows gratuitement dans le Google Play Store. Une recherche de «votre smartphone» conduit également à l’application. Après l’installation, vous pouvez démarrer la configuration sur un PC Windows et un smartphone:

Ouvrez l’application Windows 10 «Votre smartphone». Sélectionnez “Android” lorsque vous êtes invité à indiquer le type de smartphone. Ouvrez l’application Your Phone Companion sur votre smartphone. Scannez le code QR affiché sur le PC avec votre téléphone mobile. Suivez les étapes de configuration sur l’ordinateur. Accordez les autorisations demandées à l’application sur le smartphone.



Commencez par l’application de votre smartphone sur le PC.



L’application PC affiche un code QR pour la numérisation avec le smartphone.



Téléchargez l’application compagnon pour smartphone et suivez les instructions.



Un certain nombre d’autorisations sont demandées.



Ensuite, le PC Windows et le smartphone Android sont connectés.



Le PC Windows et le smartphone Android sont ensuite couplés. Vous pouvez maintenant basculer vers les paramètres et révoquer certaines autorisations de l’application – par exemple, si vous souhaitez uniquement passer des appels mobiles à partir de votre ordinateur de travail mais ne souhaitez pas synchroniser les photos de votre smartphone privé. Sinon, les SMS et les photos sont synchronisés entre les appareils.

Dans les paramètres, vous pouvez déterminer ce qui est synchronisé et ce qui ne l’est pas.

Une étape supplémentaire est requise pour afficher les notifications du smartphone et passer des appels. Si vous ouvrez la zone correspondante dans l’application PC, il vous sera demandé les autorisations nécessaires sur le smartphone. Vous cliquez sur le champ «Ouvrir les paramètres sur le téléphone» et déplacez le curseur sur le téléphone mobile pour accéder à la notification «Compagnon pour votre smartphone». Cela fonctionne de la même manière avec les appels.





Pour afficher les notifications du smartphone, vous devez toujours déplacer un curseur sur le smartphone.



Les notifications du téléphone mobile sont ensuite également reçues dans l’application PC.













Fonctionnalités supplémentaires pour certains appareils Samsung

Si vous possédez un certain smartphone Samsung, d’autres fonctions sont à votre disposition. Pour les appareils actuels des séries Galaxy S et Galaxy Note, ainsi que pour le Galaxy Flip et le Galaxy Fold pliable, il existe la fonction «écran du téléphone», qui permet également d’utiliser les applications pour smartphone sur le PC Windows. Pour cela, une connexion WLAN est établie entre le PC et le smartphone. Les boutons de la souris remplacent les gestes de l’écran tactile.

La fonction «Lien vers Windows» n’est également disponible que pour certains appareils Samsung, elle permet par exemple de copier et coller sur plusieurs appareils. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les mêmes combinaisons de touches que pour un travail normal sur PC, c’est-à-dire Ctrl “+ C et Ctrl + V. Les fichiers stockés sur les appareils peuvent également être déplacés d’avant en arrière par glisser-déposer.

Plus d’informations sur l’application compagnon Windows 10 Vous pouvez découvrir quels smartphones Samsung prennent en charge les fonctions «Lien vers Windows» et «Écran du téléphone» dans cet aperçu. Vous pouvez obtenir plus d’informations sur les fonctions de votre smartphone et résoudre les problèmes sur cette page de support Microsoft.

