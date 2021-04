Votre smartphone dispose-t-il de moins de 100 Go de stockage? C’est en dessous de la moyenne

La mémoire des appareils mobiles augmente.

Heureusement, il y a de nombreuses années, nous avons cessé d’avoir des appareils mobiles avec des espaces de stockage de seulement 8 ou 16 Go. À cette époque, installer et mettre à jour des applications était une mission impossible et c’est que la plupart du temps, nous avons reçu ce message de: « L’espace de stockage de votre appareil mobile est plein ».

Aujourd’hui, les appareils mobiles ont beaucoup plus de mémoire interne. À cela, il faut ajouter les services cloud, indispensables pour ceux qui travaillent avec des centaines de documents lourds tels que des photographies ou des vidéos haute résolution. Maintenant, de combien de mémoire votre appareil dispose-t-il? Eh bien, si c’est moins de 100 Go, il faut savoir que vous êtes en dessous de la moyenne.

100 Go de mémoire de stockage? Peu me semblent!

Selon un nouveau rapport du prestigieux cabinet d’analystes Counterpoint, le stockage moyen des smartphones en 2020 a dépassé les 100 Go pour la première fois. Cela signifie que heureusement, nous avons de plus en plus de stockage à la fois dans la gamme basse, moyenne et haute.

Alors que la moyenne des terminaux iOS est de 141 Go, Android se place presque à 96 Go. Le plus curieux est que tandis que le stockage de l’iPhone continue de stagner, Les téléphones Android l’ont augmenté de près de 22% au cours de la dernière année. En revanche, les appareils Android fixent leur horizon à 1000 Go, ceux d’Apple ne semblent pas vouloir aller au-delà de 512 Go.

Le point positif que le stockage des téléphones Android augmente de plus en plus, c’est que les appareils bas de gamme s’améliorent. Alors qu’en 2019, les terminaux bon marché d’au moins 128 Go occupaient 25% du marché, en 2020, ils ont atteint près de 40%. En revanche, les appareils de 256 Go sont passés à près de 10%.

Il ne fait aucun doute que plus il y a de stockage interne sur un appareil mobile, mieux c’est. Les applications et les jeux sont de plus en plus lourds, de nouvelles applications et de nouveaux outils apparaissent de plus en plus fréquemment, et les photos et vidéos prennent de plus en plus de place en raison de leur qualité accrue. Par conséquent, les appareils Android chaque fois qu’ils se présentent sur le marché avec un plus grand nombre de Go, c’est positif pour le consommateur.

Nous verrons si cette croissance positive présente dans les appareils Android est également dans iOS. Bien qu’ici il y ait un point de différenciation et c’est qu’Apple est plus rentable que ses utilisateurs embauchent iCloud que de lancer des iPhones avec plus de stockage. Ce sont les amis du marché.

