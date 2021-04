Votre saison 3 est «  F ** king Bonkers  » et les performances sont «  incroyablement bonnes  »

U-Power Chaussures de sécurité S3 SRC KING U-Power

Ces chaussures de sécurité basses U-Power KING sont normées EN 20345 S3 SRC. En cuir Nubuck naturel, ces chaussures coquées ont un look sportif. Très respirant (doublure, embout de sécurité et semelle de propreté aérée), ce modèle est léger et surtout très confortable grâce à son chaussant naturel évolutif,