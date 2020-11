Votre PS5 fait-elle un bruit étrange? Cela peut être la raison et sa solution

Bien qu’il s’agisse d’un échec rare, nous avons vu qu’il peut survenir et qu’il a une solution

La PS5 est officiellement commercialisée dans le monde entier. Et dans les foyers du monde entier, nous pouvons déjà trouver cette console, malgré le fait que le stock est très limité. Mais entre des milliers et des milliers de joueurs profitant de leurs batailles difficiles en Les âmes du démon ou pour sauver New York en Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, il y en a qui se sont plaints de les différents défauts que présente cette première édition de consoles.

Comme cette console a été largement promue avec sa taille et sa capacité à dissiper la chaleur qu’elle produit, nous avons constaté que La PS5 est vraiment silencieuse par rapport à ce qui a été PS4. Cependant, certains utilisateurs ont signalé que votre PS5 fait un bruit étrange. Dans certains cas, c’est qu’il semble qu’il aère plus que nécessaire, mais maintenant nous allons parler de un autre son gênant qui est beaucoup plus perceptible (et beaucoup moins fréquent aussi).

Que faire si ma PS5 ressemble à ceci

Il était le directeur même du jeu mobile Brawl Stars, appelé Franc, celui qui a partagé Twitter comme l’a fait votre nouvelle console un son plutôt désagréable et gênant, comme s’il s’agissait d’une sorte de minuscule foret (comme les petits forets que les dentistes utilisent, en bref). Vous pouvez l’écouter ci-dessous:

@Play Station Le bruit du ventilateur semble interrompu lors du premier démarrage et reste ainsi. Version du disque. Peut être entendu dans tout l’appartement. Fan en brique? Dois-je retourner chez le détaillant et combien de temps devrai-je attendre un remplacement? D’autres solutions?# ps5 #ventilateur #bruit pic.twitter.com/ynVZSGWq38 – Frank ™ (FS7N) | WFH 🏡 (@Frank_Supercell) 20 novembre 2020

bien Franc a osé essayez de corriger l’erreur, et la réponse était beaucoup plus facile qu’il n’y paraissait. Bien sûr, il faut faire un peu de « bricolage »:

Tout d’abord, vous devez Retirez les plaques latérales blanches de la PS5. Si vous ne savez pas comment faire, nous vous recommandons de jeter un œil à cette vidéo officier où Sony démontez votre console. Alors tu dois retirer le ventilateur, ce qui est quelque chose de plus complexe mais rien de spécial. Dans le cas de Franc et dans celui de quelques autres utilisateurs (comme on dit, cela semble être une erreur vraiment rare), c’était une sorte d’autocollant placé à l’intérieur de la PS5 mais que, pour une raison quelconque, il a été déplacé et une partie peut être vue de l’extérieur. Simplement il doit être supprimé.

Comme nous l’avons dit, cela semble être un cas inhabituel car c’est complexe et le résultat d’une coïncidence totale que l’autocollant se retrouve à cet endroit, même si nous voyons déjà que cela peut arriver. Avez-vous eu un échec avec la PS5 jusqu’à présent ou tout s’est-il bien passé? Depuis Areajugones nous garderons un œil sur toute nouvelle pouvant survenir concernant la nouvelle console Sony, soit sous la forme d’une panne de machine ou de nouvelles informations sur la machine.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂