Votre personnalité est-elle un chat ou un chien?

Les chats sont des êtres indépendants. Ils n’aiment pas les choses que la plupart des chiens trouveraient super cool, comme jouer avec des balles ou leur chatouiller le ventre. Les chiens sont plus dépendants de leurs propriétaires, ils ne mangent généralement pas lorsqu’ils sont laissés seuls, et j’en connais un qui ne fait pipi que si le propriétaire, en personne, l’emmène se promener. Je n’avais qu’un seul animal à la maison dans ma vie, le petit chien nommé Meg chez mes parents. Je le savais.

Mon erreur avec Lore a été d’essayer de mettre une personnalité libre dans un format canin. Vous voyez, il n’y a rien de mal à être d’une manière ou d’une autre, le problème est d’attendre des choses qu’ils ne sont pas capables de nous donner. Les animaux ne s’adaptent pas, ne mentent pas et ne mettent pas de masque comme les humains. Les animaux ont une chose très forte appelée instinct.

C’est incroyable de voir comment nous n’y accédons pas en nous, humains, animaux que nous sommes aussi. Le fait que nous utilisions le poêle et que nous ne nous baignions pas dans les coups de langue ne signifie pas que nous ne l’avons pas. En fait, nous voyons des gens plus instinctifs, qui «choquent» même les autres.

J’ai commencé à réfléchir à la façon dont je m’attendais à plus de comportement canin de sa part, même inconsciemment. Oui, parce que je suis une personne plus canine. Cela a à voir avec la personnalité du propriétaire aussi, dans mon cas. Quand je l’ai placée sur mes genoux et que j’ai commencé à lui caresser la tête, elle n’aimait pas du tout ça. Dans la nature, les félins ne reçoivent pas de cajunés d’une main forte et potelée toute la journée. Ils ne s’assoient sur les genoux de personne et ils ne veulent même pas savoir si vous êtes triste ou heureux.

Mais c’est une compagne. Elle aime être là où je suis, même si ce n’est que là, à côté. Elle est heureuse quand j’arrive et adore me réveiller, quand je dors tard, car elle veut la première partie de son sachet quotidien. Elle gratte des choses, parce qu’elle est une chatte et oui, le soleil et l’espace lui manquent et cela me fait encore me demander si elle ne serait pas mieux dans une maison avec plus de gens, d’autres animaux ou plus d’espace. Mais maintenant, si cela se produit, ce ne sera pas pour les mauvaises raisons.

En fait, j’en ai conçu la partie la plus nécessiteuse. Je voulais un amour inconditionnel, mais je le voulais à ma façon. Je voulais que son amour soit comme le mien (n’est-ce pas?), Plein de trucs et d’affection. Mais son amour, comme l’amour de nombreuses personnes avec une personnalité plus féline, n’est pas comme ça. Et non, cela ne veut pas dire que ce n’est pas de l’amour. Cela signifie simplement que c’est une manière différente d’aimer.

Oui, il y a plus de chats (indépendants, libres, sans fioritures) et plus de personnalités canines (plus dépendantes, aimantes et même nécessiteuses), et je me suis retrouvé dans la deuxième catégorie. Mais ce qui est cool, c’est que nous pouvons avoir un équilibre entre ces deux forces de la nature en nous, avoir un côté plus aimant (sans dépendance) et un côté plus libre (sans égoïsme).

Ce que Lore m’a appris, jour après jour, après la dernière attaque, c’est comment lui donner de l’amour et recevoir cet amour, selon ce qu’elle est et non selon ce que je pense qu’elle devrait être. Et c’est une leçon extrêmement importante pour moi, car je suis celle qui, jusqu’à aujourd’hui, j’ai essayé de changer la personnalité des gens que j’aimais, en l’appelant «amour» alors qu’en réalité cela aurait pu être juste une pénurie.

Je me sens beaucoup mieux après cette compréhension. Et elle me l’a donné. Le plus important est de toujours comprendre les événements de notre vie, ce qu’ils veulent vraiment nous dire, surtout quand ils nous dérangent autant que moi. Équilibrer nos vies et nos émotions et respecter, principalement, la façon d’être et d’aimer les autres.

Je ne sais toujours pas s’il vaut mieux qu’elle reste avec moi. Si j’arrive à cette conclusion, je saurai que c’est l’amour qu’elle peut me donner et je l’accepterai volontiers. Si je me rends compte qu’elle a d’autres besoins, je l’aimerai encore plus, afin que je puisse avoir un endroit où sa liberté peut s’exercer. Mais tout, toujours, au nom de l’amour.

Et vous, en lisant tout ça, êtes-vous plutôt un chat ou un chien?