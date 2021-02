Votre nom peut finir sur Mars: voici comment «voyager» sur la planète rouge avec la NASA

Le 18 février, le rover Persévérance il est arrivé à la surface de Mars après un voyage de 7 mois et environ 500 millions de kilomètres. Alors que l’appareil effectuera sa mission de recherche sur la vie, la NASA réfléchit déjà à de futurs voyages sur la planète rouge. C’est à cet égard qu’elle a officiellement ouvert une initiative qui permettra aux parties intéressées de envoyez votre nom dans le prochain véhicule dirigé vers Mars.

L’initiative de la NASA

Sur le site de la NASA, une section a rouvert que les habitués du portail connaissent bien: elle s’appelle Envoyez votre nom sur Mars et vous permet de joindre votre nom et prénom au prochain véhicule dans les projets de l’agence spatiale américaine et de l’ESA européenne devrait quitter la Terre en 2026. L’objectif principal sera de récupérer certains des précieux échantillons que Perseverance aura la tâche de récupérer de la planète au cours des prochaines années et de les rapporter aux scientifiques chez eux; lors de son transit sur Mars, il portera avec lui le nom de tous ceux qui veulent participer au moins virtuellement à la mission.

Comment soumettre votre nom à Mars

L’initiative avait déjà été lancée pour les missions précédentes: les passagers virtuels de Perseverance étaient plus de 10 millions et la NASA a inscrit les noms dans une puce inclus dans le rover, alors que ceux qui réservent pour la prochaine mission sont déjà plus de 9 millions. Pour demander à participer, il vous suffit de vous rendre sur le site de l’agence spatiale américaine dédié aux missions sur Mars, et en particulier sur le portail Send Your Name to Mars à cette adresse: pour soumettre la demande, il vous suffit d’un nom, d’un prénom, le pays d’origine, le code postal et une adresse e-mail.

L’agence se réserve le droit de faire une sélection des noms à envoyer sur la planète rouge, mais tout se passe en quelque sorte gratuit: en réponse, vous obtenez un ticket virtuel en souvenir de l’initiative, tandis que pour ceux qui le souhaitent, il est possible de recevoir mettre à jour l’e-mail sur la mission encore en cours de développement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂