Votre nom, Mission Impossible, Indiana Jones et d’autres retraits Netflix en juin 2021

Le service de streaming Netflix continue sur la voie du succès en tant que plus grande plate-forme au monde, avec plus de 200 millions d’abonnés. C’est pourquoi ils renouvellent chaque mois leur catalogue pour offrir le meilleur à leurs utilisateurs, car ils ont déjà annoncé la série qui arrivera bientôt, ainsi que tous les films. Cette fois, nous vous apportons le contenu qui sera retiré en juin et vous devez revoir la liste pour ne rien manquer.

Bien que beaucoup aient montré leur mécontentement face aux productions qui abandonnent le streaming, beaucoup a à voir avec les accords qui arrivent à expiration ou c’est simplement la façon dont Netflix doit intégrer ses projets originaux dans sa bibliothèque. Jusqu’à présent cette année, des films tels que La La Land, la trilogie The Godfather, la saga Fast & Furious, Space Jam, et beaucoup plus. Ce sont les suivants!

+ Retraits Netflix en juin 2021

FILMS

1 JUIN

– Selfie

– Selfie 2

– Amis avec des avantages

– L’amour non-stop

– Underworld: réveil

– Dernières vacances

– Rats Beath

– Nerfs d’acier

– Ocean’s Twelve

– Treize d’Océant

– Angus, tongs et snogging parfait

– Geronimo: une légende américaine

– Ghost, l’ombre de l’amour

– Peau blanche d’homme noir

– Indiana Jones

– Les jeux Titan

– José José: le prince de la chanson

– Keylor Navas: homme de foi

– Lara Croft: Tom Raider

– Master Z: L’héritage IP Man

– Mission impossible

– Mission Impossible 2

– Mission Impossible 3

– Mission Impossible 4: Protocole fantôme

– Mission Impossible 5: Nation secrète

– Mission Impossible 6: Impact

– Noël sur commande

– L’amour est une histoire

– La peur de 13

– Le pays des merveilles de Noël

– Sauver le soldat Ryan

– Le spectacle de Truman

– Le dernier maître de l’air

– Héros du mal

– Double risque

– Anacleto: agent secret

– Mon auberge de Noël

3 JUIN

– Les 24 heures: la guerre

4 JUIN

– Les règles ne s’appliquent pas

5 JUIN

– Tarte américaine

– Le jeu de la peur 2

– Le jeu de la peur 3

6 JUIN

– Le voleur et l’imbécile

– Farce

– Congélateurs de campagne

– Du Japon à l’Égypte

– La République d’Imbaba

– C’est bon, mon pote

– Meilleurs voisins

– Sameer Abu Alneel

– M. Mammy

– Sortir

– Cadavre de la mariée

– Votre nom

7 JUIN

– Saleté

– Roi Arthur: Légende de l’épée

8 JUIN

– Un nouveau capitalisme

9 JUIN

– Gratte-ciel: sauvetage dans les hauteurs

10 juin

– LEGO Friends: Joyeux anniversaire

– LEGO Ninjago Master of Spinjitzu: Joyeux anniversaire

11 JUIN

– Q Ball

12 JUIN

– Accro à la vie

– Ne craquez pas sous la pression

– Ne craquez pas sous la pression 2

– Ne craquez pas sous la pression 3

– Magnétique

SÉRIES

1 JUIN

– Marié à la médecine

– Garder le rythme avec les Kardashians

– Records criminels

– Splash et bulles

– Les vraies femmes au foyer d’Atlanta

– Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills

– Les vraies femmes au foyer de New York

– Excellent chef

– Sous le pont

9 JUIN

LEGO Friends: le pouvoir de l’amitié