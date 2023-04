Votre mobile Samsung cache une fonction secrète pour créer des vidéos avec vos photos : vous pouvez donc l’activer

Samsung QE85LS03B - Téléviseur QLED UHD-4K 215 cm

Profitez de vos contenus, sans les reflets Un écran mat Vous pouvez voir clairement chaque détail de l'image et ressentir pleinement les textures des ?uvres d'art. Profitez des ?uvres d'art comme des ?uvres d'art, de la télévision comme de la télévision. Conçu pour ressembler à un cadre de décoration ultra-fin Un design de cadre moderne Le design élégant et moderne se fond harmonieusement dans le décor pour sublimer ton intérieur. Assortissez à votre espace grâce aux cadres personnalisables Cadre personnalisable The Frame s'accompagne de divers cadres magnétiques personnalisables qui vous permettent de choisir et modifier facilement votre couleur préférée pour une parfaite intégration dans votre espace. * Cadre personnalisable vendu séparément. Lorsque The Frame est en veille, les ?uvres d'art s'affichent Mode Art Transforme The Frame en ?uvre d'art lorsque vous ne regardez pas la télévision. Vous prendrez plaisir à admirer les plus beaux chefs-d'?uvre sur The Frame. Des galeries de renommée mondiale dans votre salon Art Store Choisissez parmi plus de 1600 ?uvres d'art d'institutions de renommée mondiale disponibles dans l'Art Store. L'Art Store vous offre un accès illimité à une immense variété d'?uvres, allant de vos classiques préférés à des chefs-d'oeuvre modernes en passant par des photographies époustouflantes. * Un abonnement à l'Art Store est nécessaire pour accéder à la sélection complète. Des frais s'appliquent au service d'abonnement.* Les ?uvres d'art de l'Art Store sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.* L'Art Store peut ne pas être disponible dans certains pays. Exposez vos moments préférés My Photo Vous pouvez facilement charger et exposer vos propres photos et portraits de famille. Transfèrez simplement vos photos sur The Frame via votre téléphone ou une clé USB. * Il est nécessaire de télécharger et installer l'application SmartThings pour pouvoir charger des photos personnelles sur The Frame via un appareil mobile. Votre art, votre style Fond mat Ajoutez un fond mat derrière vos photos ou vos ?uvres d'art pour accentuer leur réalisme. Choisissez parmi 16 couleurs et 5 options de format pour trouver le fond qui vous convient le mieux. Il détecte votre présence Capteur de mouvement The Frame s'allume automatiquement pour afficher votre ?uvre d'art lorsqu'il détecte que vous estes entré dans la pièce. Et lorsque vous quittez la pièce, il s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie. * Le capteur de mouvement fonctionne uniquement quand il est activé dans les paramètres. * La disponibilité du capteur de mouvement peut varier selon les pays. Une luminosité adaptative pour vos ?uvres d'art Capteur de luminosité Le capteur de luminosité détecte la lumière ambiante et ajuste automatiquement la luminosité et la tonalité des couleurs de l'écran pour conserver l'aspect original de l'?uvre d'art, quelles que soient les conditions d'éclairage de votre pièce. Câble One Invisible Connection One Invisible Connection Éliminez...