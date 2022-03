Votre mobile OPPO vous permettra de détecter les caméras cachées avec cette mise à jour

Implémenté nativement dans Color OS, les mobiles OPPO recevront cette fonctionnalité intéressante via OTA qui nous permet de détecter les caméras espions en utilisant la connectivité Wi-Fi.

Après sa fusion avec OnePlus, il semble bien que les synergies se développent et le travail des équipes de développement OPPO commence à porter ses fruitsavec une personnalisation Color OS de plus en plus performante et optimisée.

Les dernières nouvelles qui Cela viendra comme une mise à jour OTA. à tous les smartphones du fabricant de Dongguan est une option ingénieuse qui permettra aux mobiles OPPO de localiser des caméras cachées dans n’importe quelle pièceen utilisant la connectivité Wi-Fi comme nous l’ont dit les collègues d’Android Authority.

Il s’agit d’une fonctionnalité qui a déjà été publiée dans les nouveaux OPPO Find X5 et X5 Pro avec Color OS 12.1, qui sont les seuls téléphones et versions logicielles compatibles pour l’instant, et qui seront extrêmement utiles pour les voyageurs fréquents ou les personnes qui utilisent beaucoup salles de réunion, chambres d’hôtel ou même vestiaires partagéspouvant en quelques secondes effectuer une petite vérifier qu’il n’y a pas de caméras connectées autour qui peuvent mettre notre vie privée en danger.

Il semble que OPPO veuille prendre soin au maximum de notre vie privée, et très bientôt vous pourrez détecter des caméras cachées avec leurs smartphones dans n’importe quel endroit suspect : chambres d’hôtel, vestiaires, salles de bains, etc.

Tous ces téléphones OPPO commenceront à se mettre à jour vers Android 12 ce mois-ci

L’application sera mise à la disposition des utilisateurs dans l’OPPO App Market totalement gratuitévidemment, et une fois installé nous n’aurons qu’à lancez-le et suivez les instructions pour détecter les caméras cachéesen éteignant préalablement le Wi-Fi et le point d’accès si nous les avions activés.

De plus, le développement d’OPPO ne s’arrête pas à une analyse des réseaux environnants, mais aussi il nous demandera d’allumer et d’éteindre les lumières de la Chambre, sûrement pour détecter les faisceaux infrarouges que de nombreuses caméras utilisent pour la fonction de vision nocturne.

Si une caméra est détectée dans l’environnement, la même application nous dira à quelle distance ou à quelle distance nous sommes de l’appareil d’enregistrement afin que nous puissions le trouver zoom avant ou arrière du smartphonebien que le plus simple soit sûrement de regarder autour de soi pour le trouver directement.

OPPO dit que cette fonction il sera implémenté très prochainement pour d’autres appareilsbien que pour l’instant nous vous ayons déjà dit qu’il était limité à Color OS 12.1 pour OPPO Find X5 et Find X5 Pro, aussi seulement en Chine.

Le OnePlus 10 Pro arrivera en Europe fin mars, et la marque continuera à utiliser OxygenOS sur ses téléphones

