Votre mobile Android fonctionne-t-il lentement ? Ces 8 applications avec des millions de téléchargements pourraient être à blâmer

Soyez très prudent avec les applications du développeur « Yobi Mobi »: il est prouvé qu’elles « détournent » les appareils de milliers de personnes.

Un employé de l’industrie du téléphone met en garde contre le danger des applications du développeur « Yobi Mobi »

rejoindre la conversation

De temps en temps, nous devons faire rapport sur applications infectées par des logiciels malveillants qui menacent la sécurité des utilisateurs d’Android. Cependant, en très peu d’occasions, nous rencontrons des applications qui, malgré représente un grand risque pour les propriétaires d’appareils Android, sont disponibles sur le Google Play Store accessibles à (presque) tout le monde, et qui depuis quelques années accumulent les téléchargements jusqu’à ajouter des chiffres qui se comptent déjà en millions. Et aujourd’hui est un de ces jours.

Un utilisateur de Reddit avec nom d’utilisateur RxFaction a mis en garde contre une découverte faite après plusieurs années de travail dans l’industrie du téléphone. Alerte qu’au cours des derniers mois, il a trouvé des centaines d’appareils affecté par les malversations d’un développeur connu sous le nom de « Yobi Mobi »dont les applications enfreindraient les règles du Google Play Store.

Lesdites candidatures Ils sont distribués dans des pays comme le Mexique et les États-Unis, mais ils ne sont pas disponibles en Europe. Cependant, il est possible que vos mêmes techniques soient utilisées par d’autres développeurs dans le but de « kidnapper » les appareils de leurs victimes et profitent à leurs dépens.

Des millions de téléchargements sur Google Play et une technique particulière pour « pirater » votre mobile

L’utilisateur susmentionné souligne que les applications en question sont Email Home, Weather Home, Messenger Home et Bible Home, entre autres. Actuellement, Email Home est en quatrième position du Haut des applications les plus téléchargées au Mexique dans la catégorie « Personnalisation ».

Ils proviennent tous du même compte développeur, YobiMobi*, dont la société mère semble être ReachMobi. Des techniques de fonctionnement très similaires ont été découvertes dans toutes les applications.

Après avoir été installée sur l’appareil de la victime, l’application envoie un notification qui simule un avis de sécurité Android, incitant l’utilisateur à sélectionnez votre application comme lanceur par défaut du système.

Si l’utilisateur accepte cet avis, l’application est masquée dans le tiroir des applications pour empêcher l’utilisateur de le découvrir et de décider de le désinstaller. Plus tard, inonde le menu des paramètres rapides et le panneau de notification avec des publicitésen plus de commencer utiliser une grande quantité de ressources CPU et mémoire en arrière-planélevant considérablement la température de l’appareil, ralentissant son fonctionnement et déchargeant rapidement sa batterie.

Outre tout ce qui précède, l’utilisateur suggère que Les applications Yobi Mobi plagient Google lors de l’utilisation d’icônes et d’éléments graphiques de la société du navigateur, par exemple dans un barre de recherche similaire à Google, qui est en fait basé sur un moteur de recherche complètement différent. Il spécule également que les applications peuvent forcer l’installation d’autres applicationstels que les « nettoyeurs de mémoire » et les « optimiseurs ».

Plusieurs utilisateurs ont rencontré appareils avec les mêmes problèmes causés par les applications « Yobi Mobi » depuis plus d’un an. Malheureusement, malgré les avertissements répétés, Google semble ignorer et continuez sans supprimer les applications du magasin ni supprimer le compte développeur.

Vous pouvez donc vous protéger de ces types de techniques

Connaissant des cas comme celui-ci, il est évident que Google Play Store n’est pas une plateforme 100% sécuriséeet que ses mesures de sécurité ne sont pas totalement infaillibles.

C’est donc à l’utilisateur de décider. agir prudemment et éviter, dans la mesure du possible, évitez de télécharger des applications de développeurs non reconnusou renseignez-vous au préalable sur les applications que vous souhaitez télécharger sur les appareils.

Aussi, il est fortement recommandé ne pas accorder d’autorisations avancées aux applications installées dans les terminaux, sauf s’ils sont totalement indispensables à leur fonctionnement, ou s’il est clairement expliqué à quoi serviront lesdits privilèges.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?