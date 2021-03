Votre honneur Saison 1: Revoir c’est bon – Tant que vous pouvez oublier Breaking Bad.

C’est la question la plus importante pour l’adaptation américaine de la séquence israélienne Kvodo Votre Honneur (Sky Atlantic). C’est le conte d’un homme bon, qui révèle des vérités sombres sur lui-même et sa capacité à faire des compromis sous la pression.

Le gars est un juge à la Nouvelle-Orléans, Michael Desiato. Il est joué par Bryan Cranston, dont vous vous souvenez avoir joué Breaking Bad, Walter White. C’était l’histoire d’un homme honnête, révélant des faits sinistres sur lui-même et sa capacité à se compromettre et à se pervertir.

Tout cela a été emporté par votre Honneur. Cela s’appelle Breaking the Basics. Cela commence cependant par un accident de voiture passionnant et déchirant et une scène de mort de longue date.

Je n’ai pas été aussi nerveux depuis que Christopher Eccleston s’est retiré d’une maison et s’est retrouvé dans la rue à Cracker, saignant à mort. Après cela, les choses se dégradent en termes de style. Nous voyons d’abord Michael au tribunal, où il tue un témoin de la police.

Il a secrètement enquêté sur les allégations de l’officier contre une mère célibataire noire et pense que le flic est un fanatique qui ment. Vous voyez, c’est un gars sympa. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Pensez-vous? Dr Kildare de Louisiane.

LIRE LA SUITE: – Nouvelle saison d’Amsterdam 3: Une autre heure merveilleuse de télévision est venue de New Amsterdam.

Votre Honneur est rehaussé par des résultats toujours excellents. Cranston, bien sûr, apporte toute la créativité, la subtilité et la loyauté qu’il a apportées à Walter White dans ce domaine plus faible. Hunter Doohan en tant qu’Adam fait un travail remarquable en évoquant les luttes d’un jeune garçon qui est assez vieux pour être affligé par un sentiment de culpabilité injustifié, mais trop jeune pour croire que s’il baisse sa charge, il mourra

Votre Honneur est trop méthodique et austère pour son propre bien, malgré un cadre évocateur et une excellente distribution. …… Votre Honneur s’annonce comme l’un des drames les plus fascinants de l’année.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂