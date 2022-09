Votre câble USB-C pourra transférer des données deux fois plus vite : c’est l’USB 4 Version 2.0

in

La nouvelle spécification de la dernière norme USB permettra une bande passante deux fois plus rapide qu’aujourd’hui et sera rétrocompatible avec tous les câbles USB 4 existants.

Deux ans après l’arrivée de l’USB 4, nous tombons aujourd’hui sur des nouvelles qui confirme l’arrivée de l’USB4 2.0. Comme on le sait, cette nouvelle version de la norme n’est pas encore sortie et doublera la bande passante des connecteurs USB 4 actuels : de 40 Gbps, elle passera à 80 Gbps.

Le meilleur de tous est que vous n’aurez même pas besoin de changer le câble pour profiter de cette nouvelle version, car la technologie est rétrocompatible avec les câbles USB 4 actuels. Autrement dit, les anciens connecteurs recevront les nouvelles vitesses dès qu’elles seront disponibles.

Les nouvelles vitesses sont désormais officielles

Ce détail a été confirmé par Joe Balich, porte-parole de l’USB Implementers Forum, s’adressant à The Verge. La norme USB a toujours été bonne pour la rétrocompatibilité, mais elle est capable de doubler la bande passante sur un câble plus ancien c’est carrément impressionnant.

Balitch n’a pas offert de détails techniques sur la façon dont cela est possible, mais vous avez indiqué que la réalisation de cet objectif était une exigence lors de l’élaboration de la nouvelle spécification. Il a également ajouté que les détails seront révélés une fois la nouvelle spécification publiée, ce qui devrait se produire avant les USB DevDays qui se tiendront en novembre entre Seattle et Séoul.

Dans des déclarations recueillies par les mêmes moyens de l’USB Promoter Group (formé par des sociétés telles qu’Apple, Intel, Microsoft et HP, entre autres), la norme USB C et ses spécifications sera mis à jour pour tirer parti de la nouvelle spécification. Certainement une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs.

Le nom de la norme, cependant, a semé la confusion entre le initiés de l’industrie. Différentes voix suggèrent que cet USB 4 version 2.0, avec le saut de bande passante, était peut-être destiné à s’appeler USB 5 initialement.

Dans tous les cas, nous allons prendre un moment pouvoir profiter de la nouvelle spécification. Tel que publié, il s’adresse pour l’instant aux développeurs et tout l’aspect qui implique les utilisateurs viendra plus tard. Aucune date n’est précisée, donc pour l’instant nous ne pouvons qu’attendre.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂