L’auteur de la serie You Caroline Kepnes parle de l’amour intense des fans pour le tueur en série Joe Goldberg

L’auteur derrière les livres qui ont inspiré la série à succès de Netflix You a parlé de l’attraction des fans pour le tueur en série de la série Joe Goldberg.

Alors que la saison trois fait ses débuts sur le service de streaming aujourd’hui (15 octobre), auteur Caroline Kepnes essaye de comprendre pourquoi les téléspectateurs aiment regarder Penn Badgley dans le rôle du narcissique Joe, mais a déclaré que les lecteurs ont eu une profonde l’amour pour le personnage bien avant que Badgley le joue.

S’adressant au Métro, Kepnes mentionné: « En 2014, dès que les gens ont commencé à lire le livre, j’ai eu ce lectorat incroyable et dévoué qui aime Joe.

« Ils l’aiment à la manière du livre, je pense que la lecture c’est toi et la page, c’est un autre genre d’amour.

« Ensuite, quand vous faites participer un acteur et que vous regardez quelque chose, c’est un autre type d’amour.

Crédit : Netflix

« Comme c’est merveilleux, comme c’est magique, quand un acteur et sa gentillesse sont aussi réels que leur capacité de faire le mal. Donc Je pense que Penn est brillant de cette façon, et tout le monde le regarde et l’aime.

« À la manière de Twitter, il n’y a pas assez de place pour expliquer toutes les dimensions de l’amour. Je pense qu’ils adorent qu’il fasse ce genre de choses, ils adorent qu’ils se demandent pourquoi ils en viennent à l’aimer. C’est juste amusant dans la vraie vie.«

Badgley a déjà demandé aux fans d’arrêter romantisme son personnage en ligne, ce que Kepnes a dit qu’elle pouvait comprendre.

Crédit : Netflix

Elle a continué: « Je me souviens avoir été sur le plateau avec cette belle voix off.

« Il y a tellement de scènes qu’il fait du cinéma muet. Il se promène et il est seul et il sait qu’il y aura une voix off mais il se tient devant un immeuble, et cela dure depuis longtemps.

« Il passe énormément de temps seul avec ce personnage d’une manière qui m’intéresse vraiment. Alors oui, il est sensible à ce sujet et je le serais aussi.

« Je pense que ça doit être une chose étrange d’être sur un plateau et de tuer quelqu’un, et d’avoir du sang sur les mains puis de rentrer à la maison et quelqu’un comme, ‘J’adore Joe Goldberg !‘ C’est fou.«