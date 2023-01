Votre appareil photo mobile Samsung est sur le point de s’améliorer (mais seulement si vous possédez l’un de ces appareils)

rejoindre la conversation

Samsung a annoncé de nouvelles mises à jour visant à améliorer l’expérience lors de l’enregistrement vidéo ou de la prise de photos avec leurs derniers téléphones Galaxy. Cependant, cette fois, la mise à jour ne vient pas directement sur les smartphones, mais pour pouvoir profiter des améliorations, il faudra en avoir Casque Galaxy Buds2 Pro et montre connectée récente de la série Galaxy Watch.

Les nouveautés annoncées par l’entreprise sont l’arrivée du Enregistrement vidéo 360 grâce aux Galaxy Buds2 Pro, et l’option de manipuler la caméra du mobile de manière plus précise depuis le poignet, en utilisant l’application Camera Controller disponible pour les modèles de la série Galaxy Watch.

La première des nouveautés débarque dans le Galaxy Buds2 Pro. Avec sa dernière mise à jour du micrologiciel, les écouteurs haut de gamme entièrement sans fil de Samsung peuvent désormais être associés à l’appareil photo sur les derniers smartphones de l’entreprise. pour capturer de l’audio à 360°.

La fonction capture un son à 360 degrés via un microphone dans chaque écouteur, plaçant les téléspectateurs au centre d’une foule lors d’un festival ou à côté d’un ruisseau au milieu d’une forêt. Les utilisateurs peuvent mettre les écouteurs et lire la vidéo sur leur appareil ou leur canal de médias sociaux pour entendre des sons réalistes et immersifs qui imitent une expérience en personne.