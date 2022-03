Votre Android pourra détecter les trackers Bluetooth à proximité sans avoir besoin d’applications supplémentaires

Vous craignez d’être espionné en utilisant un AirTag ? Bientôt vous pourrez savoir s’il y a un traceur Bluetooth à proximité grâce à votre mobile Android.

L’arrivée des AirTags d’Apple a notamment stimulé l’utilisation de traqueurs bluetooth pour retrouver des objets perdus ou volés. Cependant, le nombre de cas de espionnage utiliser ce type d’appareil car il est pratiquement indétectable, notamment par les personnes qui utilisent Android sur leurs mobiles.

Pour cette raison, Apple a lancé Tracker Detect à la fin de l’année dernière, une application Android qui vous permettait de détecter les AirTags à proximité pour empêcher leur propriétaire de les utiliser pour vous localiser. Mais Google ne semble pas satisfait, et tout semble indiquer que, dans les mois à venir, Android inclura la possibilité d’identifier les trackers à proximité sans avoir besoin d’utiliser des applications comme Tracker Detect.

Vous n’aurez pas besoin d’utiliser Tracker Detect pour détecter les AirTags à proximité

Comme ils ont pu le découvrir dans 9to5Googlel’une des versions les plus récentes de l’application Google Play Services, inclut conseils dans votre code qui annoncent l’arrivée d’un Fonction de détection de suivi Bluetooth. Les chaînes de texte font référence à « Alertes de périphérique inconnu » et « Notification de balise inconnue ».

De plus, le code inclut des références à des balises de différents types, notamment « ATag », « Finder » ou « Tile ». Pour l’instant, le développement de la fonctionnalité semble être à un stade précoce, et il faudra très probablement plusieurs mois pour son arrivée. Cependant, vu qu’il fera partie des services Google Play, il sera probablement inclus dans les appareils Android quelle que soit la version du système d’exploitation qu’ils exécutent.

Il n’est pas clair non plus si il s’agit d’une fonctionnalité entièrement développée par Google, ou si certains fabricants de balises de localisation participent afin de faciliter le travail. Quoi qu’il en soit, ce sera sans aucun doute une fonction utile et pratique, en particulier pour les personnes qui, à un moment donné, pourraient s’inquiéter de leur vie privée et qui soupçonnent qu’elles sont suivies à l’aide de l’un de ces appareils.

