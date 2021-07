Votez pour votre favori d’Acapulco Shore 8 !

Rive d’Acapulco touche à sa fin. Depuis avril, on peut le voir dans tv la saison 8 de l’émission la plus chaude de la chaîne et avec l’arrivée de nouveaux personnages, cela a sans aucun doute été la livraison la plus intense de toutes. Des émeutes partout, des polémiques et des conflits ont régné aux chapitres de presque toutes ces séries. Il a également eu des invités de luxe comme l’influenceur argentin, Charlotte Caniggia et le brésilien Matheus.

Tout ce qu’Acapulco Shore 8 a laissé derrière lui : choisissez votre favori

En cette saison, en plus, le propre rivages ils constituaient leur groupe d’alliés et, bien sûr, commencèrent à mieux s’entendre avec certains qu’avec d’autres. Ce qui est certain, c’est que Karimé, la matriochka qui participe au programme depuis sa création en 2014, était le chef de toute l’équipe et le commandant de la équipe. Et, bien sûr, c’est ainsi qu’elle est devenue l’une des plus aimées de tout le manoir d’Acapulco.

D’autres, en revanche, attiraient les soupçons de leurs compagnons. Jacky était l’un d’entre eux. La jeune femme a joué dans un grand nombre de scandales et a eu des affrontements avec presque tout le monde. Alba, Nacha et Isa ils n’étaient que quelques-uns de ceux qui avaient des conflits avec elle. En fait, dans le épisode 13 Quand il a semblé que la paix régnait dans la maison, Jacky a fortement discuté avec Jaylin et a ensuite dû dire au revoir au rivages avec Fernanda.

En tous cas, Rive d’Acapulco a toujours une surprise sous le bras et dans le épisode 14 tous deux sont revenus pour profiter du manoir le plus fou de toute la ville. Il y a eu des fêtes, des réconciliations et beaucoup de manque de contrôle, bien sûr. À son tour, dans la saison 8, il y avait aussi de grandes polémiques, comme celle de Capitaine, qui a été expulsé à jamais de la réalité.

Et donc avec 14 épisodes déjà diffusés, les fans sont, sans aucun doute, en mesure de choisir leur rive préférée. Par conséquent, nous préparons un sondage super simple afin que vous puissiez voter pour le participant que vous avez le plus aimé dans la livraison de cette série et qui en aura bientôt un neuvième.