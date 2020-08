Vote: Que pensez-vous des Games With Gold en septembre?

Un mois de plus, les jeux du programme ont été annoncés Jeux avec de l’or pour Xbox One et Xbox 360. Comme chaque mois pendant la même période, nous aurons à disposition un total de quatre jeux disponibles, deux (ceux de la Xbox 360) seront les nôtres pour toujours et les deux autres (ceux de la Xbox One) seront les nôtres tant que nous payons l’abonnement à Xbox Live.

Résumé du service mis à part, comme chaque mois lorsque les jeux du mois sont annoncés il y a beaucoup d’utilisateurs qui sont satisfaits et d’autres qui ne sont pas de la qualité des jeux proposés. C’est pourquoi nous souhaitons réaliser une enquête afin que vous soyez ceux qui évaluent de première main ce que vous pensez des nouvelles incorporations. Si on regarde froidement on voit que pour un forfait mensuel de 7 euros on craint 4 nouveaux jeux mois par mois et deux d’entre eux sont les nôtres, donc en termes de relation, qualité, prix il est incontestable que c’est un bon programme, autre chose est différent. la qualité des jeux proposés, c’est ce que nous voulons révéler avec l’enquête suivante.

Que pensez-vous des Games With Gold en septembre?

