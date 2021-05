Vos artistes préférés se produisent avec l’expérience de concert virtuel de Spotify – Spotify

Relier les fans aux artistes (et vice versa) est important pour nous. Nous travaillons toujours sur de nouvelles façons d’aider les auditeurs à connaître et à partager la musique de leurs créateurs préférés, que ce soit en capturant les derniers morceaux de leur liste de lecture Release Radar ou en partageant des vidéos Canvas sur leurs réseaux sociaux. Cette dernière année en particulier, nous avons réalisé qu’il était plus important que jamais de favoriser cette connexion. Alors aujourd’hui, nous sommes heureux de partager notre plus récente exploration: une expérience de concert virtuel.

Nous savons que les fans se soucient profondément de soutenir les artistes et de se connecter avec leur musique à travers des performances en direct. Et tandis que certaines régions du monde commencent à s’ouvrir, nous reconnaissons que tout le monde n’est pas encore à l’aise ou en mesure d’assister à des événements en personne. Ces spectacles permettront aux fans de découvrir et de soutenir leurs artistes préférés tout en se plongeant dans une expérience de style performance dont ils rêvent.

Tout au long du mois prochain, Spotify donnera aux fans l’accès à cinq performances intimes payantes en partenariat avec le producteur Driift. (Assurez-vous simplement de vous connecter à la date et à l’heure indiquées pour ne rien manquer.) De plus, nous intégrerons mieux les concerts dans l’expérience d’écoute globale en facilitant la recherche des performances et en aidant les fans à suivre les événements et les artistes. ils se soucient.

Nous commençons avec cinq livestreams préenregistrés:

27 mai: Les touches noires viendra aux fans de l’un de leurs juke joints préférés, le Blue Front Café dans le Mississippi.

3 juin: Homme Rag’n’Bone jouera dans l’un de ses lieux préférés, le Roundhouse à Londres, où les fans le rejoindront virtuellement pour une performance intime.

10 juin: Gradins ‘ Jack Antonoff emmènera les fans dans un voyage de Brooklyn, New York, à Asbury Park, NJ, le tout dans un bus de la ville.

17 juin: Ponts de Léon les fans entendront des chansons de tout son catalogue tout en découvrant les espaces significatifs du Gold-Diggers Hotel, où Leon a passé du temps à écrire, enregistrer et s’inspirer pour son prochain album de juillet, Son Gold-Diggers.

24 juin: fille en rougede La performance basée à Oslo amènera les fans dans un monde en rouge (et un monde de rock) avec des lumières et des filtres vidéo uniques.

Les fans peuvent être enthousiasmés par des concerts de 40 à 75 minutes où leurs artistes préférés interpréteront des chansons qu’ils connaissent et aiment, qu’elles soient nouvelles ou classiques. Billets disponibles ici.

«Je suis ravi de collaborer avec Spotify sur cette expérience de concert intime qui mettra en vedette des chansons de tout mon catalogue, y compris quelques airs de mon nouvel album, Son des chercheurs d’or, » dit Ponts de Léon. « J’ai vraiment manqué de voir mes fans à travers le monde cette année, et nous travaillons dur pour apporter l’expérience de concert chez vous, grâce à Spotify. »

Étant donné que les alertes de performance sont personnalisées pour nos auditeurs, certains utilisateurs recevront des notifications sur les concerts que nous pensons qu’ils aimeront le plus. Les fans de The Black Keys, par exemple, commenceront à recevoir des notifications le 19 mai pour le spectacle qui aura lieu le 27 mai.

«Nous avons toujours été un groupe qui aime jouer en live dans des salles de toutes formes et de toutes tailles», déclare Les touches noires. «L’année écoulée a été difficile pour les musiciens et les fans, alors nous voulions trouver un moyen de partager cette performance live des chansons de notre nouveau projet, Delta Kream, d’un endroit que nous aimons, le Blue Front Café, le plus ancien juke actif joint en Amérique. Nous sommes ravis de faire partie de cette nouvelle initiative avec Spotify qui donnera aux fans un excellent moyen de se connecter avec leurs artistes préférés. »

Tout le monde peut acheter un billet pour 15 € (plus taxes) ou l’équivalent en devise locale sur spotify.live. Ceux qui n’ont pas encore de compte Spotify peuvent acheter un billet et profiter de l’expérience en s’inscrivant à un compte gratuit.

Notre objectif ultime, comme toujours, est d’aider les artistes et les fans à se connecter les uns aux autres et à partager leur art. Ces cinq émissions renforcent cet engagement et créent une opportunité de performance unique que les créateurs et les auditeurs apprécieront certainement.

Excité? Nous aussi. Dirigez-vous vers spotify.live pour acheter des billets et en savoir plus.