Vos appels vidéo seront beaucoup plus amusants grâce à la dernière idée de Google : jouer à UNO dans Meet

Google Meet ne se contentera pas des réunions et visioconférences, puisqu’il nous permettra bientôt de jouer à UNO ! en groupe, regardez YouTube ensemble et écoutez même les mêmes chansons sur Spotify.

Il y a quelques semaines, l’intégration de Duo dans Google Meet a été confirmée, le géant de Mountain View nous promettant au passage que Meet allait grandement s’améliorer pour devenir l’outil de communication de référence en visioconférenceà la fois professionnellement et pour les utilisateurs personnels.

Et la vérité est que certaines améliorations étaient déjà venues à Meettels que des arrière-plans virtuels pour les vidéoconférences, des discussions textuelles lors de réunions ou des sous-titres en temps réel, bien que aucune nouveauté si intéressante et curieuse comme celui qu’il y a quelques jours les collègues de 9to5Google nous ont anticipé dans l’un de leurs déjà traditionnels démontage apk dans lequel révéler de nouvelles fonctionnalités cachées dans le code source des dernières constructions.

On parle comment pas de ça nouvelle possibilité Partagez en direct » qui essaiera de transformer une application de communication professionnelle en quelque chose comme une sorte de « Hangout Meet » avec des fonctions socialeset c’est que le code source de la dernière mise à jour de Google Meet prévoit la possibilité de partager des listes de tâches de tâches de GQueuescontenu multimédia dans YouTube ou Spotify et même des jeux comme UNE! et kahoot.

Tout ce genre de choses semble très intéressant. développements que nous pouvons utiliser en collaboration et vivre lors de nos appels vidéo, nous allons donc vous laisser directement avec une liste de toutes les options déjà incluses dans les chaînes de code dans Meet :

GQueues Organisateur de tâches pour les équipes de travail

La tête haute! Jouez aux devinettes avec vos amis

Kahoot ! Organisez des jeux et profitez de jeux d’apprentissage stimulants

Spotify Les utilisateurs peuvent partager leur musique ou podcasts préférés

ONE!™ Le jeu de cartes classique à portée de main

Youtube Regardez et partagez des vidéos avec d’autres utilisateurs



Ces nouvelles options ont été aperçues dans Google Meet version 2022.07.24 et pour l’instant ils sont évidemment en développement, pas de nouvelles de Mountain View à ce sujet quand pourraient-ils être prêts en version stable pour nous, les utilisateurs finaux.

Pour l’instant, ce que nous savons, c’est que Google n’implémentera pas ces mini-applications ou jeux dans Meet directement, mais les applications Android de chaque service seront intégrées à Meet, de sorte que lorsque nous décidons d’accéder à l’une de ces « utilisations partagées », l’application correspondante s’appelle s’assurer également que le groupe de visioconférence se connecte avec le service partagé.

Cela ajoute évidemment des doutes comme la nécessité éventuelle pour nous d’avoir toutes ces applications installéesmême si des applications Web natives pourraient également être utilisées, ce qui impliquerait une prise en charge limitée des appareils Androidsans disponibilité pour iOS ou Web, ce que les chaînes de code trouvées dans Meet anticipent déjà :

<string name=”conference_activities_general_live_sharing_footer1″>Available only for Android mobile users</string>

Ce n’est pas trop clair comment Google va gérer la synchronisation des applications multimédia comme YouTube ou Spotify entre tous les membres d’une conférence, bien que nous ayons vu des services similaires de qualité douteuse qui a gardé une fenêtre de navigateur ouverte en parallèle pour tous les participants à un appel. probablement Google crée de nouvelles salles également parallèles permettant à quiconque veut se joindre à la simple pression d’un bouton.

Faudra voir comment est-il mis en œuvre et quand arrivent-ils enfin ces options à Meet, même s’il semble que Google ne mentait pas en disant que l’intégration de tous ses services de visioconférence et de réunion allait nous apporter de bonnes choses sous forme d’améliorations et d’une approche plus ouverte pour obtenir un service de référence qui concurrence Teams ou Zoom, entre autres… Voyons comment tout cela évolue !

