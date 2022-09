Vos anciennes photos ne s’affichent pas bien dans Google Photos ? Ne t’inquiète pas, tu n’es pas le seul

Plusieurs utilisateurs se plaignent d’images corrompues dans leurs bibliothèques Google Photos.

Plusieurs utilisateurs de Google Photos se plaignent sur les réseaux images corrompues stockés sur vos disques cloud. Dans tous les cas, les utilisateurs se réfèrent à des « artefacts » qui sont apparus dans leur photos plus anciennesceux dont les dates sont comprises entre 2012 et 2015 dans leurs photothèques Photos.

Pour le moment, l’origine du problème n’est pas connue, mais il y a des indications qui suggèrent que le défaut Cela affecte à la fois les utilisateurs iOS, les utilisateurs Android et la version Web de Google Photos. Heureusement, il semble y avoir un moyen simple de résoudre ces problèmes.

Effacer le cache de Google Photos semble résoudre le bogue (pour l’instant)

La grande majorité des utilisateurs qui ont signalé le bug indiquent avoir rencontré les mêmes problèmes : ils expliquent que leurs anciennes images présentent des artefacts, des taches blanches et des zones déformées ou floues. De plus, ces effets ne disparaissent pas lorsque vous téléchargez l’image sur le stockage local de l’appareil.

Dans certains cas, il a été possible récupérer les images d’origine et supprimer les artefacts vider le cache de l’application Google Photos sur l’appareil Android. Cependant, ce n’est pas une solution valable pour ceux qui n’utilisent que la version Web de Google Photos. Quant aux utilisateurs d’iOS, il ne semble pas non plus y avoir de solution pour le moment.

En dehors de cela, d’autres utilisateurs avertissent que uniquement les images modifiées montrer des problèmes, et qu’ils ont pu télécharger les fichiers originaux sans ce genre de problème.

Pour le moment, Google n’a pas commenté cela des problèmes, mais compte tenu du nombre croissant d’utilisateurs concernés, il ne faudra probablement pas trop de temps pour publier une déclaration et résoudre les problèmes. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons des nouvelles à ce sujet.

