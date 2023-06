Vortex aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Blancheporte Soutien-gorge minimiseur peau - sans armatures - Beige - 120D - Noir - Size: T2 - Woman

Composition : - 85% polyamide, 15% élasthanne Description : - Soutien-gorge minimiseur sans armatures - Forme minimiseur. Un soutien-gorge appelé chez nous le «magicien» adapté aux poitrines généreuses. Il maintient et réduit visiblement la poitrine - Bonnets en maille bloquée pour donner l'effet visuel d'une taille de bonnet en moins ! - Dos en maille gainante pour une silhouette lissée et affinée sous tous les profils - Découpe transparente en tulle sur le haut bonnet sublimée par un effet cache-coeur à l'entre-seins - Renfort intérieur matelassé sur le côté du bonnet pour plus de galbe et de maintien - Large élastique à écailles fantaisie sous la poitrine garantissant un soutien au top - Dos cheminée qui évite le glissement des bretelles et renforce le maintien - Larges bretelles matelassées, élastiquées et réglables au dos - Triple agrafage au dos, 3 positions - Coloris tout en discrétion sous les vêtements - Collection grande taille, disponible jusqu'au 125F Achat responsable : - Ce produit est certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® (n° CQ 1216 / 3 IFTH). Ce label contribue à une sécurité du produit efficace et élevée, au-delà des exigences en vigueur sur le plan national et international. Conseils d'entretien : - Lavable en machine, programme délicat Photos retouchées.