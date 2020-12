Vontaze Burfict arrêté pour délit de batterie

Le secondeur libre-agent Vontaze Burfict a été arrêté pour un délit de batterie.

Le secondeur libre-agent Vontaze Burfict a été arrêté pour un délit de batterie dans le comté de Clark. Il a joué pour la dernière fois pour les Las Vegas Raiders en 2019. Icône Sportswire / La caution de Burfict aurait été fixée à 1000 dollars et il a été libéré samedi. ESPN rapporte qu’aucune information n’a été donnée concernant les détails de l’incident qui a conduit à son arrestation; cependant, une audience est prévue pour lundi. Au cours de la semaine 4 de la saison 2019 contre les Colts d’Indianapolis, Burfict a été expulsé pour un coup sûr contre l’ailier serré Jack Doyle, ce qui l’a entraîné à être suspendu pour le reste de l’année. Il n’a pas été signé avant la saison 2020 de la NFL. « Vontaze a passé toute la saison morte à étudier et à apprendre le code de conduite approprié pour la participation à la NFL », a déclaré l’agent de Burfict Peter Schaffer à NFL Network en février. « Il a regardé la bande, parlé avec des entraîneurs et des experts de la NFL, faisant tout ce qu’il peut pour conformer son jeu passionné aux règles de la NFL. C’est un problème sérieux non seulement pour Vontaze mais pour tous les joueurs, et il est sérieux au bonne manière et être un leader dans le football de la bonne manière. « Burfict n’a que 29 ans mais sa réputation de joueur sale l’a empêché de faire une liste. [Via]