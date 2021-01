Vont-ils nous laisser télétravailler dans ce bureau mobile?

Nous entrons dans une nouvelle période de confinement dans laquelle le régime de télétravail devient obligatoire. Avez-vous les bonnes conditions pour travailler à domicile? Ou aimez-vous le faire? Si la réponse est non, ceci Nissan Office Pod, révélé au Tokyo Auto Salon, semble être une alternative intéressante.

À partir du fourgon NV350 Caravan, Nissan a conçu un bureau mobile avec des «tiques» de caravane pour camper n’importe où – regardez les pneus hors route.

Dans la soute, un module a été installé qui intègre un bureau et une chaise de bureau, mais pour ne pas avoir à travailler dans un espace aussi petit et fermé (il n’y a pas de fenêtres), ce module glisse à l’arrière du fourgon, nous mettant en contact avec l’extérieur et, espérons-le, avec un paysage plus agréable.

Le meilleur de tout? Le pont installé sur le toit qui comprend un chaise longue et un grand parasol, parfait pour le moment le plus sacré de la journée de travail: le pause café – Le Nissan Office Pod comprend-il une machine à café?

Le concept du Nissan Office Pod est séduisant, mais dans le monde réel, il semble avoir des limites: il semble que le stationnement ne puisse se faire que dans des endroits destinés aux camping-cars.