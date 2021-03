Volvo va remplacer les berlines et les breaks par des SUV électriques

Volvo Cars réduira l’offre de berlines et de breaks pour élargir le portefeuille de SUV électriques, répondant ainsi à la demande des consommateurs. La marque suédoise avoue cependant venir construire un nouveau modèle de berline, mais électrique.

Afin de répondre à l’augmentation de la demande des consommateurs pour les véhicules de type SUV, qui représentent déjà 75% des ventes de Volvo Cars, la marque suédoise admet réduire l’offre de modèles basés sur des carrosseries berlines et familiales.

S’adressant à nos collègues d’Autocar, Hakan Samuelsson, PDG de Volvo Cars, a déclaré qu’il y aurait une expansion de l’offre de véhicules multisegments au détriment des berlines et des breaks.

Hakan Samuelsson considère que Volvo a trop de berlines et de breaks, en particulier des modèles avec un toit plus long comme les V60 et V90, qui ont également des dérivés Cross Country.

Le PDG de Volvo Cars a déclaré que la marque a commercialisé «de nombreuses berlines grandes et petites, longues et extra-longues» et que certaines d’entre elles devront disparaître. L’officiel garantit que les véhicules de type berline et break continueront d’être proposés, mais «il n’y en aura probablement pas autant».

Plus électrique

La stratégie de Volvo Cars consiste à proposer des SUV électriques pour compléter l’offre XC40 Recharge et C40 Recharge. La prochaine génération du XC90 aura une version électrique, tandis qu’un XC20 / C20 plus compact a également été officiellement confirmé.

Hakan Samuelsson a également déclaré que Volvo sera en mesure de construire un nouveau modèle avec une carrosserie traditionnelle, «pratique et inférieure», avec une ligne d’entraînement électrique et moins de résistance aérodynamique, mais un break est hors de l’équation.

En outre, les consommateurs auront également moins d’options disponibles lorsqu’ils souhaitent acheter un modèle S ou V.

Quelle que soit la carrosserie, la plupart des nouveaux lancements seront des modèles électriques. Volvo Cars a promis d’abandonner le moteur à combustion interne d’ici la fin de la décennie.

Cependant, le C40 Recharge comptera cinq autres modèles électriques d’ici 2025, date à laquelle la marque s’attend à une répartition des ventes entre les véhicules électriques à batterie et les hybrides rechargeables.

