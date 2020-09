Volvo P1800 Cyan. Réimaginez le coupé suédois de moins de 1000 kg et de plus de 400 ch

Cyan Racing (anciennement Polestar Racing), la division compétition du groupe Geely, a dévoilé cette impressionnante Volvo P1800 Cyan, un exercice complet de restauration sur le coupé le plus frappant de la marque suédoise.

Pourquoi le P1800? Eh bien, en plus des liens évidents entre Cyan Racing et Volvo – en 2017 ils ont remporté le titre mondial en WTCC avec une S60, et en 2019 avec Lynk & Co 03, marque du même groupe -, la Volvo P1800 est apparue en 1960, avant les Porsche 911, Jaguar E-Type et Ferrari 250 GTO. Tous sont des modèles frappants qui, d’une manière ou d’une autre, ont eu une sorte de prolongement.

Cela a servi de devise et d’inspiration à Christian Dahl, PDG et fondateur de Cyan Racing, et à son équipe «créant ce qui aurait pu être si nous, en tant qu’équipe de course, étions là dans les années 60, en course avec la P1800, et nous pouvions concevoir une version route de notre voiture de course ».

Moins de 1000 kg

Eh bien … Les résultats, à première vue, sont fantastiques.

La Volvo P1800 Cyan a commencé comme une P1800 de 1918. Ils l’ont d’abord démontée et ont révisé toute sa structure. Cela a été repensé à des points clés et renforcé avec des aciers à haute résistance et de la fibre de carbone. Il y a encore un arceau en titane.

C’est l’une des principales raisons de sa masse de seulement 990 kg, encore plus léger que le P1800 d’origine avec environ 150 kg!

Octane, pas d’électrons

Le P1800 à quatre cylindres d’origine a également été laissé pour compte. Sous le long capot de la P1800 Cyan, nous trouvons un autre quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, basé sur le même moteur que la Volvo S60 TC1, qui a remporté le titre mondial du tourisme.

Nous sommes en 2020, comment n’est-ce pas électrique?

«Évidemment, nous aurions pu fabriquer une Volvo P1800 électrique dotée des dernières technologies, confort et luxe. Mais ce n’est pas ce que nous voulions. Au milieu de ce changement de paradigme, nous avons décidé de ralentir le temps et d’en geler une partie dans notre propre capsule temporelle. le meilleur des années 60 dorées et combinez-les avec nos capacités d’aujourd’hui, en maintenant une expérience de conduite pure mais raffinée. “

Christian Dahl, PDG et fondateur de Cyan Racing

Le moteur de la famille VEA – créé en 2011 sur la concurrence C30 – a été réglé pour fournir puissance et couple linéaire, plus en ligne avec les caractéristiques d’un moteur atmosphérique. Les chiffres ne sont pas moins «gras» pour cette raison: 420 ch, 455 Nm de couple maximal, et le limiteur n’apparaît qu’à 7700 tr / min.

Tout cela est transmis aux roues arrière via une boîte manuelle Holinger à cinq rapports, pour conserver le «caractère mécanique de la Volvo P1800 d’origine». ABS et ESP? Il n’y a pas Le châssis, bien sûr, n’a que peu ou rien à voir avec l’élégant coupé d’origine – même pour pouvoir gérer efficacement le gain de puissance expressif. Par exemple, l’essieu arrière rigide de la P1800 a cédé la place à une suspension arrière indépendante sur la P1800 Cyan, qui intègre désormais un différentiel autobloquant.

En fait, le P1800 Cyan a un schéma de doubles triangles superposés aux quatre coins, composés de composants plus légers, comme l’aluminium. Il est également entièrement réglable, comme le démontrent les amortisseurs réglables à deux voies.

Malgré la sophistication du châssis, nous n’avons pas trouvé «d’aides modernes» à la conduite. Il n’a pas de contrôle de traction ou de stabilité (ESP), car il n’a même pas d’ABS ou de servofrein. Ce que vous avez, ce sont des roues et des freins généreux pour assurer une connexion parfaite à la route.

Les roues forgées ont un diamètre de 18 ″ et autour d’elles, nous avons Pirelli P Zero avec les mesures 235/40 à l’avant et 265/35 à l’arrière. Les disques de frein sont en acier et également de grande taille: 362 mm x 32 mm avec étriers à quatre pistons à l’avant et 330 mm x 25,4 mm à l’arrière.

Ce n’est pas un “one-off”

Contrairement à de nombreux modèles similaires, la Volvo P1800 Cyan ne sera pas un modèle unique (ponctuel). Cyan Racing a annoncé qu’il produirait une petite série de la Volvo P1800 Cyan extrêmement limitée – cependant, il n’a pas indiqué le nombre d’unités – avec un prix commençant à 500 mille dollars, soit un peu plus de 422 mille euros.

