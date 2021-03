Volvo. «Nous avons besoin de plus de VUS et de moins de fourgonnettes et de berlines»

Volvo Cars augmentera l’offre de SUV dans les années à venir et «coupera» sur les carrosseries plus traditionnelles, telles que les fourgonnettes et les berlines.

La confirmation a été faite par le «patron» du constructeur suédois, Håkan Samuelsson, à l’occasion de la présentation du nouveau C40 Recharge, un modèle 100% électrique qui ne peut être acheté. en ligne.

Le constructeur nord-européen s’est beaucoup développé ces dernières années et au sommet des modèles les plus vendus se trouvent précisément deux SUV, le XC60 – Best-seller de Volvo – et le XC40, ce qui contribue en quelque sorte à expliquer ce pari de plus en plus sérieux sur ce type de carrosserie, qui représente déjà 75% des ventes de l’entreprise.

Traditionnellement, nous avons des berlines, des fourgonnettes et des VUS. Mais maintenant, environ 75% de ce que nous vendons est un SUV, ce qui signifie que nous avons besoin de plus. Håkan Samuelsson

Le C40 Recharge est le dernier membre de la famille des SUV Volvo et mise, outre l’électrification, sur une formule qui s’est également révélée gagnante: le «SUV-coupé».

Interrogé sur la possibilité que Volvo présente plus de modèles avec cette désignation «C» et avec ce type de format, Håkan Samuelsson, dans des déclarations aux Britanniques d’Autocar, a avoué: «Je ne sais pas si nous allons les appeler C versions, mais des voitures hautes, c’est quelque chose à quoi nous pouvons nous attendre. Les gens aiment vraiment les postes de conduite élevés. Ils ne seront pas aussi carrés et auront des lignes de toit plus lisses.

«Nous avons besoin de moins de versions de berlines et de fourgonnettes. Actuellement, nous avons les V60, V90 (Cross Country et normal) et de nombreuses berlines, de différentes tailles. Nous devons les quitter. Nous les aurons toujours à l’avenir, mais probablement moins. », A-t-il déclaré.

Rappelez-vous que Volvo Cars travaille déjà sur un SUV compact qui pourrait être baptisé avec les dénominations XC20 ou C20 et une version entièrement électrique du XC90.

Alors que la marque suédoise se concentre de plus en plus sur l’électrification, notamment parce qu’en 2030 elle ne fabriquera que des voitures électriques, Samuelsson a révélé qu ‘«une voiture pratique et plus basse peut être très intéressante, surtout lorsque nous devenons électriques et avons besoin d’une plus petite résistance à l’air. », N’excluant pas la possibilité d’une camionnette alimentée exclusivement par des électrons.

Source: Autocar