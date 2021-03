Volvo met tout en œuvre sur les voitures électriques et les ventes en ligne, pour éliminer progressivement tous les véhicules ICE d’ici 2030

03 mars 2021 10:10:11 IST

Le constructeur automobile suédois chinois Volvo a déclaré mardi qu’il ne produirait que des véhicules électriques d’ici 2030 et les vendrait tous exclusivement en ligne.

Inspiré et directement mis au défi par la marque pionnière Tesla d’Elon Musk, Volvo et d’autres prévoient d’abandonner les véhicules à carburant fossile dans les prochaines années alors que la demande de voitures zéro émission augmente et que les gouvernements font pression sur les entreprises pour qu’elles réduisent la pollution.

Jaguar, propriété indienne, a déclaré le mois dernier qu’elle ne produirait que des véhicules électriques à partir de 2025, tandis que le géant américain de l’automobile Ford a déclaré qu’il viserait à avoir une flotte entièrement électrique en Europe d’ici 2030.

« La société a l’intention de vendre uniquement des voitures entièrement électriques et d’éliminer progressivement toute voiture de son portefeuille mondial avec un moteur à combustion interne, y compris des hybrides », a déclaré Volvo dans un communiqué.

La société a déclaré que la moitié de ses voitures devraient être électriques en 2025, la moitié des ventes se faisant en ligne d’ici là.

Le Chinois Geely Holding a acheté une Volvo Cars en difficulté en 2010 à Ford et l’a depuis aidé à connaître une renaissance en tant que fabricant de véhicules de haute qualité.

Cependant, le mois dernier, Geely Auto a déclaré qu’il ne serait pas envisagé de fusionner avec Volvo, mais que les deux sociétés renforceraient plutôt leur collaboration sur les véhicules électriques.

Volvo a dévoilé mardi son deuxième véhicule entièrement électrique, le SUV C40, et prépare un modèle plus petit, particulièrement adapté aux conditions routières européennes.

La société affirme que son passage à la vente en ligne offrira plus de transparence sur les prix et les options pour ses clients.

« Si vous posez la question aux gens, c’est une grande irritation de ne pas avoir une idée précise du prix », a déclaré à l’AFP le patron de l’entreprise, Hakan Samuelsson.

« Le processus d’achat semble assez compliqué aujourd’hui, il devrait être plus simple et plus transparent », a-t-il déclaré.

« Nous simplifions également le menu. Vous avez beaucoup d’options. Nous allons introduire une sorte de » plat du jour « mais nous allons également introduire de bonnes combinaisons et les gens pourront choisir entre celles-ci. »

D’autres entreprises, dont Volkswagen, Fiat et Renault, testent les ventes en ligne, stimulées par la pandémie de coronavirus.

Changements de clients plus rapides

Le directeur commercial de Volvo, Lex Kerssemakers, a déclaré que la société avait déjà connu le succès avec sa plate-forme «Care by Volvo» qui est basée sur des contrats de location à court terme pour les clients qui peuvent ensuite changer de modèle plus fréquemment.

La plate-forme a notamment attiré des clients plus jeunes, environ 10 ans plus jeunes que la base traditionnelle de Volvo des années 50, a déclaré Kerssemakers.

Avec un slogan de la «manière moderne de louer une voiture», Volvo vise le double des ventes d’ici 2025 à 1,2 million, les hybrides aidant à ouvrir la voie à la transition vers des véhicules entièrement électriques, a-t-il ajouté.

Volvo a fait preuve de résilience face à la crise des coronavirus l’année dernière, limitant le ralentissement des ventes à seulement 6% dans le monde, aidé par des marchés solides en Chine et en Amérique du Nord qui ont compensé un net ralentissement en Europe.

Les ventes de voitures hybrides se sont particulièrement bien comportées grâce au soutien du gouvernement pour des véhicules plus respectueux de l’environnement.

