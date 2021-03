Volvo lance une nouvelle recharge électrique C40 avec une autonomie de 420 km

La deuxième voiture électrique de Volvo est la C40 Recharge, qui devrait arriver dans notre pays avec une autonomie de 420 kilomètres. Le nouveau modèle fait partie de l’offensive électrique de la marque suédoise, qui prévoit le lancement de plusieurs modèles d’ici 2030. Dès lors, toutes les ventes de voitures électriques Volvo seront des voitures électriques.

Volvo Cars a présenté son deuxième modèle électrique, C40 Recharge, dans le cadre de sa stratégie d’électrification pour l’ensemble de sa gamme. D’ici 2025, la marque suédoise prévoit que les ventes de véhicules électriques représenteront 50% des ventes d’ici 2025, pour passer à 100% en 2030. Pour atteindre cet objectif, Volvo lancera plusieurs voitures électriques d’ici la fin de la décennie.

Basée sur la plate-forme CMA, identique à la XC40 Recharge, la C40 Recharge est la première voiture Volvo conçue et conçue, de A à Z, comme un véhicule électrique. Ce modèle a une carrosserie de type SUV, mais il se distingue du XC40 Recharge en ce qu’il est légèrement plus bas et présente des lignes élancées.

Recharge Volvo C40

La partie avant adopte le dernier langage de conception de voiture électrique de Volvo, avec des phares dotés de la technologie de pixel de pointe. Les principaux changements esthétiques par rapport au XC40 Recharge se trouvent dans la partie arrière, qui comprend des lumières caractéristiques, avec un design entièrement repensé et intégré à la ligne de toit intérieure.

Dans l’habitacle, la position de conduite est élevée, comme c’est généralement le cas dans les SUV et les utilisateurs auront à leur disposition les derniers systèmes d’infodivertissement du marché, développés en collaboration avec Google, basés sur le système d’exploitation Android.

Recharge Volvo C40

Sur les marchés où il sera disponible, les conducteurs auront accès aux applications Google et à divers services intégrés, tels que Google Maps, Google Assistant ou Google Play Store.

Autonomie jusqu’à 420 km

L’autonomie de la Volvo C40 Recharge comprend deux moteurs électriques, situés sur les essieux avant et arrière, alimentés par une batterie de 78 kWh, qui peut récupérer jusqu’à 80% de sa capacité en 40 minutes environ. L’autonomie annoncée est de 420 kilomètres sur un cycle WLTP.

Le Volvo C40 Charge peut recevoir des mises à jour logicielles «over the air», y compris la batterie. La marque suédoise affirme même que «ce modèle s’améliorera de plus en plus avec le temps».

Studio de recharge Volvo C40

Le deuxième modèle électrique de Volvo Cars est désormais disponible à la commande en ligne, comme toutes les futures voitures électriques de la marque, qui a annoncé un changement de son modèle économique traditionnel.

Toutes les voitures électriques Volvo seront installées et commandées en ligne. L’objectif est d’appliquer une structure de prix définie et transparente pour chaque modèle.

LIRE TROP

Sur la recharge XC40. Volvo ouvre les mises à jour logicielles par voie aérienne

En achetant le C40 Recharge en ligne, le client aura accès à une large gamme de services tels que la maintenance, la garantie, l’assistance voyage, l’assurance et les options de recharge à domicile.

Le modèle commencera la production à l’usine de Gand en Belgique l’automne prochain et devrait arriver au Portugal plus tard cette année. Les prix n’ont pas encore été dévoilés.

Recharge Volvo C40

