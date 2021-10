Volvo lance le rappel de près de 260 000 voitures d’avant 2010 aux États-Unis pour remplacer le gonfleur d’airbag conducteur

06 octobre 2021 16:49:58 IST

Volvo rappelle près de 260 000 voitures plus anciennes aux États-Unis parce que l’airbag du conducteur avant peut exploser et envoyer des éclats d’obus dans l’habitacle. Le rappel s’ajoute à celui de novembre 2020, qui a été effectué après la mort d’un conducteur américain non identifié. Le dernier rappel concerne les berlines S80 de 2001 à 2006 et les S60 de 2001 à 2009.

Le problème est similaire aux problèmes répandus avec les gonfleurs d’airbags fabriqués par le fabricant japonais d’airbags en faillite Takata. L’entreprise a utilisé du nitrate d’ammonium pour créer une petite explosion afin de gonfler les airbags. Mais le produit chimique peut se détériorer avec le temps lorsqu’il est exposé à une chaleur et à une humidité élevées et brûler trop rapidement, faisant éclater une cartouche métallique.

Au moins 19 personnes aux États-Unis et 28 dans le monde ont été tuées par l’explosion de gonfleurs Takata. Plus de 400 ont été blessés aux États-Unis.

Les gonfleurs Volvo, fabriqués par ZF/TRW, n’utilisent pas de nitrate d’ammonium, mais le propulseur peut toujours se détériorer lorsqu’il est exposé à une chaleur et une humidité élevées, selon des documents publiés mardi par la National Highway Traffic Safety Administration.

Volvo a déclaré dans les documents que le décès est le seul cas de rupture de gonfleur à sa connaissance.

Tony Sapienza, porte-parole de ZF/TRW, a déclaré que les gonfleurs n’avaient été vendus à aucun autre constructeur automobile aux États-Unis. Le siège social américain de la société se trouve à Livonia, dans le Michigan, près de Detroit.

Les concessionnaires remplaceront les gonfleurs par de nouveaux « avec un propulseur/gonfleur moderne à la pointe de la technologie », indiquent les documents Volvo. Les propriétaires seront avertis par courrier à partir du 29 novembre.

Le rappel d’origine ne couvrait que les voitures des années modèles 2001 à 2003 dans les États et territoires du sud présentant une chaleur et une humidité élevées persistantes.

Volvo a déclaré mardi dans un communiqué qu’il avait étendu le rappel des États du Sud à l’ensemble du pays avec beaucoup de prudence.

