Volvo lance le programme de garantie à vie des pièces Volvo

Si vous envisagez de faire entretenir ou réparer votre Volvo, vous serez heureux d’apprendre que la marque suédoise vient de lancer un nouveau programme de garantie à vie pour les pièces d’origine Volvo. Et apprécie!

Selon la marque suédoise annoncée dans un communiqué, ce programme assure, aux propriétaires d’un véhicule Volvo, une couverture à vie sur les pièces utilisées dans la réparation des voitures de la marque, à l’exception de celles qui sont, au départ, sujettes à l’usure – plaquettes et disques. frein, batteries, brosses, amortisseurs, pneus, entre autres.

Sont également exclues de cette garantie les pièces de rechange habituelles pour les opérations de maintenance, telles que l’huile, les filtres, les courroies, les bougies d’allumage, etc.

En outre, pour que ce programme de garantie à vie soit appliqué, des interventions doivent également avoir lieu dans les concessions officielles Volvo et avec les véhicules en possession des propriétaires respectifs. C’est-à-dire qu’à partir du moment où le propriétaire qui a payé l’intervention, vend la voiture, les garanties sur les pièces d’origine placées ne s’appliquent plus.

Il convient également de noter qu’en cas de problème avec leur Volvo, les propriétaires ont la garantie que les pièces utilisées pour la réparation seront toujours authentiques. Ce qui leur permettra d’être remplacés sans frais supplémentaires, y compris la main-d’œuvre nécessaire, et sans limite de temps ni de kilomètres.

Avec cette mesure, Volvo suppose qu’il souhaite ramener les propriétaires de voitures Volvo dans son réseau de garages officiel, qui aujourd’hui ne recourent pas au garage officiel de la marque, afin qu’ils puissent mériter toute l’attention et le dévouement de leur équipe après-vente. -vente.

Toujours selon la succursale nationale de la marque suédoise, cette garantie est applicable sur tout le territoire national, quel que soit le service officiel où la première réparation a été effectuée, et pour être activée et que le client puisse en profiter, il suffira que présenter la facture de remplacement des pièces couvertes par la garantie. Et cela, il faut ajouter, doit coïncider avec le propriétaire actuel.

