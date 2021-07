Volvo dévoile ses futurs projets EV : objectif d’autonomie de 1 000 km, système d’exploitation interne et Concept Recharge

01 juil. 2021 17:37:30 IST

Alors qu’il se prépare à passer au tout électrique d’ici 2030, Volvo Cars a maintenant partagé avec le monde ses plans pour passer à l’ère des véhicules électriques et a défini des objectifs ambitieux. Lors de sa conférence virtuelle « Tech Moment », Volvo n’a pas seulement parlé d’un futur produit, mais a également fait la lumière sur ses projets de logiciel de véhicule ainsi que de développement de batterie et de gamme de véhicules ciblée. Les annonces sont significatives, car elles promettent d’améliorer considérablement l’expérience globale de posséder et de vivre avec un VE.

Réduisez de moitié les temps de charge, augmentez considérablement la portée

Le point culminant de la présentation EV de Volvo devait être celui de ses progrès sur le front de la batterie. En collaboration avec la start-up suédoise Northvolt sur la technologie des batteries lithium-ion, Volvo vise à réduire de moitié les temps de charge des véhicules électriques au cours des quatre prochaines années, tout en améliorant les chiffres d’autonomie. À titre de perspective, le Volvo XC40 a une autonomie WLTP combinée de plus de 400 kilomètres, et le chargement complet de sa batterie de 78 kWh avec un chargeur mural triphasé de 16 ampères prend actuellement huit heures.

Volvo commencera à mettre en œuvre ces améliorations avec son premier SUV basé sur une plate-forme exclusivement électrique, qui sera son nouveau modèle phare qui devrait faire ses débuts en 2022.

« Ce sera le nouveau SUV phare de Volvo, mais c’est vraiment le premier du genre et il sera suivi par de nombreuses voitures basées sur la même architecture », a déclaré le patron de Volvo, Hakan Samuelsson. « Nous marquerons cela en nous écartant de la normale. façon de donner à nos voitures des noms avec XC pour un SUV et ainsi de suite. Pour marquer que ce genre de nouvelle génération, cette voiture aura aussi un nom, comme un enfant », a-t-il ajouté.

Au moment où il présentera ses véhicules électriques de troisième génération à l’approche de 2025, Volvo vise à intégrer le bloc-batterie dans le plancher de la voiture, en utilisant la structure cellulaire pour la rigidité globale du véhicule et l’amélioration de l’efficacité. Également à l’ordre du jour, la collaboration avec Northvolt pour augmenter la densité énergétique de ses cellules de batterie jusqu’à 50 % par rapport à ce qui est disponible aujourd’hui. Avant la fin de la décennie, Volvo Cars vise à franchir le cap des 1 000 Wh/l de densité énergétique, ce qui offrirait à ses véhicules électriques jusqu’à 1 000 km d’autonomie réelle.

« Nous voulons constamment augmenter les avantages pour le client de conduire une voiture Volvo purement électrique », a déclaré Henrik Green, directeur de la technologie chez Volvo. « En simplifiant la conception et l’intégration de nos cellules de batterie, nous pouvons réduire le poids et maximiser l’espace, permettant des améliorations considérables de la capacité de la batterie, de l’autonomie et des temps de charge », a-t-il ajouté.

Volvo va développer son propre système d’exploitation

La prochaine génération de Volvo tout électriques, y compris le successeur XC90, exécutera le propre système d’exploitation de Volvo nommé VolvoCars.OS. Cela, dit Volvo, lui permettra de déployer des mises à jour en direct plus rapides pour aider à améliorer ses modèles régulièrement et sans retards importants. Les systèmes d’exploitation sous-jacents de VolvoCars.OS sont Android Automotive OS, QNX, AUTOSAR et Linux. Avec l’API Extended Vehicle, VolvoCars.OS donnera aux développeurs l’accès aux fonctionnalités embarquées telles que les données des capteurs du véhicule, les interfaces utilisateur et les fonctionnalités basées sur le cloud telles que les données de flotte, sous réserve du consentement du client, ce qui leur permettra de créer de nouveaux services et applications. pour les modèles Volvo.

En collaboration avec Nvidia et Google, Volvo développe également un système informatique de base, qui sera introduit sur tous ses futurs modèles. Le système comprend trois ordinateurs principaux, qui se soutiennent mutuellement dans l’exploitation des fonctions de traitement de la vision et d’intelligence artificielle, d’informatique générale et d’infodivertissement.

Concept Recharge un aperçu de l’avenir de Volvo

Surnommé le « manifeste » des futurs modèles de Volvo, le Concept Recharge présente le successeur du Volvo XC90, mais ne ressemble en rien au SUV phare à moteur à combustion. Suivant le mantra « moins mais mieux », le Concept Recharge n’a pas de calandre et a plutôt une face avant propre et scellée, avec une nouvelle interprétation des phares à LED « Thor’s Hammer ». Les portes arrière sont à charnières arrière et le toit est entièrement en verre; les roues sont poussées dans les coins extrêmes, de sorte que le Concept Recharge n’a pas de vrais surplombs à proprement parler, et il a un toit beaucoup plus bas que le XC90 actuel, pour favoriser l’efficacité aérodynamique. La section arrière est plate, avec des feux arrière à LED en forme de L provenant du haut du montant D et s’étendant dans le hayon.

Grâce à sa plate-forme exclusive aux véhicules électriques, le Concept Recharge présente un plancher complètement plat dépourvu de toute sorte de tunnel de transmission ou d’autres obstacles ; un changement dont toutes les futures Volvo bénéficieront. Avec un empattement très long, le concept dispose de beaucoup d’espace à l’intérieur et dispose également d’un grand espace de rangement entre les sièges avant. Malgré le toit abaissé, Volvo a su conserver la position assise élevée de ses SUV actuels. Un écran tactile de 15 pouces orienté portrait est également présent, tout comme un affichage entièrement numérique des instruments et un affichage tête haute.

Volvo a collaboré avec Google pour améliorer l’infodivertissement et la connectivité embarqués, et tous ses futurs modèles intégreront la fonction Digital Car Key de Google et les services de paiement virtuel.

« Nos équipes ont passé beaucoup de temps avec Google pour développer et améliorer davantage notre expérience utilisateur pour la prochaine génération de voitures Volvo », a déclaré Green. « Notamment en termes de sécurité, de sérénité et de simplicité, nous avons fait de grands progrès grâce à une intégration plus poussée du design et du développement technologique. Nous sommes convaincus que cela nous permettra de créer des voitures Volvo encore meilleures et d’établir une nouvelle norme dans l’industrie. »

