Volvo Cars. Onze mannequins ont reçu cinq étoiles aux États-Unis

Dans le cadre de son nouveau programme d’évaluation de modèles pour 2021, NTHSA a attribué la cote de sécurité maximale de cinq étoiles à onze modèles Volvo Cars.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a attribué la cote de sécurité maximale de cinq étoiles à 11 modèles Volvo Cars, après avoir évalué les véhicules lors d’essais de collision dans le cadre de son programme d’évaluation des voitures 2021.

La NHTSA effectue des tests frontaux, latéraux et de retournement, car ceux-ci sont responsables de la plupart des accidents sur les routes nord-américaines.

Les modèles Volvo qui ont obtenu la cote maximale de cinq étoiles étaient les suivants: XC40 T4, XC40 T5 AWD, S60 T5, S60 T6 AWD, V60 T5, V60 T5 AWD Cross Country, XC60 T5 / T5 AWD, XC60 T6 AWD, XC90 T5 / T5 AWD, XC90 T6 AWD, XC90 Recharge T8 et AWD.

«Volvo a toujours été et sera toujours une question de personnes, ce qui signifie que la sécurité est notre priorité numéro un», déclare Anders Gustafsson, vice-président principal pour les Amériques et président et chef de la direction de Volvo Car USA.

«Ces classements 5 étoiles NHTSA confirment l’engagement continu de Volvo Cars à protéger ce qui est important pour nos clients», souligne le responsable de la marque de Göteborg.

Tradition d’innovation en matière de sécurité

Volvo a une longue tradition d’innovation en matière de sécurité. Tout commence en 1944 avec le lancement de la Safety Cage et du verre feuilleté.

En 1959, la marque suédoise lance la ceinture de sécurité à trois points, peut-être l’invention la plus emblématique et la plus connue de la marque. Depuis lors, Volvo a introduit des dizaines d’autres nouvelles fonctionnalités, devenant ainsi un symbole d’excellence en matière de sécurité automobile.

On estime que ces innovations ont déjà sauvé des milliers de vies, principalement du fait que Volvo partage gratuitement toutes ses recherches avec tous ses concurrents, car la sécurité de chacun n’a pas de prix.

