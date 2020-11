Volvo Cars. Le nouveau test d’impact comprend une chute de 30 mètres

Pour évaluer la sécurité des voitures neuves, Volvo Cars a développé un nouveau test d’impact qui comprend une chute de 30 mètres. Le tout au nom de la sécurité, une valeur fondamentale pour la marque.

Pour Volvo Cars, la sécurité est l’une des principales valeurs de la marque et elle développe en permanence de nouvelles solutions pour améliorer la protection des occupants des véhicules et des autres usagers de la route.

Dans le cadre de leur stratégie d’optimisation de la sécurité, les experts de l’équipe de recherche sur les accidents de la circulation de Volvo Cars sont allés plus loin et ont effectué un test sans précédent en lançant leurs nouvelles voitures d’une hauteur de 30 mètres.

L’objectif était de simuler adéquatement les dommages qui surviennent dans les scénarios de collision les plus extrêmes, par exemple, des accidents avec une seule voiture à grande vitesse, une collision avec un camion à grande vitesse ou des accidents dans lesquels une voiture est heurtée latéralement par gravité.

Dans ce type d’accident, la probabilité que les occupants soient dans un état critique est très élevée. La priorité des équipes de secours est de faire sortir les personnes de la voiture et de les amener à l’hôpital le plus rapidement possible, à l’aide d’outils de sauvetage hydrauliques.

Les spécialistes du sauvetage parlent souvent de «l’heure d’or» – à ce moment-là, il doit être possible de secourir et d’emmener le patient à l’hôpital.

Test avec dix modèles différents

Les sauveteurs ont traditionnellement obtenu leurs véhicules d’essai de la casse. Cependant, ces voitures ont en moyenne deux décennies et, en termes de résistance à l’acier, la construction de la cage de sécurité et la durabilité en général sont très différentes des voitures modernes.

Volvo Cars laisse tomber de nouvelles voitures de 30 mètres pour aider les services de secours à sauver des vies

Afin d’obtenir des résultats plus à jour, l’équipe de recherche sur les accidents de la circulation de Volvo Cars a décidé d’accélérer le processus et d’utiliser de nouvelles voitures, en les déposant d’une grue à une hauteur de 30 mètres.

Pour effectuer ces tests, dix voitures Volvo de différents modèles ont été utilisées. Avant l’accident, les ingénieurs de sécurité de Volvo Cars ont fait des calculs précis sur la quantité de pression et de force à laquelle chaque voiture doit être soumise pour atteindre un niveau de dommages consécutifs.

