Volvo Cars assemblera et produira ses moteurs électriques à Skövde

Volvo Cars vient d’annoncer son intention d’assembler et de produire les moteurs de ses prochains modèles électriques dans l’usine de Skövde en Suède.

Dans un communiqué publié cette semaine, Volvo Cars prévoit également d’établir, dans ces installations, une production interne complète de moteurs électriques, dès le milieu de la décennie.

À cette fin, la marque suédoise a prévu un investissement d’environ 680 millions d’euros à Skövde, au cours des prochaines années.

Volvo Cars rappelle également que ces investissements représentent une nouvelle étape importante dans la stratégie d’électrification et le plan environnemental du constructeur, à la suite desquels la marque suédoise prévoit d’atteindre 2025, avec 50% de ses ventes mondiales, traduites en 100% véhicules. électrique. Le quota restant devrait être rempli de modèles hybrides.

Toujours sur Skövde, Volvo Cars rappelle que cette usine fait partie de l’histoire de la marque depuis sa fondation en 1927, où fut construite la première moto Volvo.

LIRE TROP

Pensons déjà à 2025. Volvo Cars produira ses propres moteurs électriques

«La première Volvo de 1927 avait un moteur construit à Skövde. L’équipe est hautement qualifiée et engagée à fournir les plus hauts standards de qualité. C’est juste que cela fait partie de notre avenir passionnant », déclare Javier Varela, vice-président senior des opérations industrielles et de la qualité chez Volvo Cars, dans la même déclaration.

Dans un premier temps, Skövde assemblera les moteurs, et à un stade ultérieur, Volvo Cars a l’intention d’apporter l’ensemble du processus de fabrication de ces composants à ces installations.

Quant à la conception et au développement des moteurs électriques, ils auront lieu à Göteborg, en Suède, et à Shanghai, en Chine. Lieux où l’entreprise dispose déjà de laboratoires pour moteurs et batteries.

Enfin, en ce qui concerne les activités liées aux moteurs à combustion interne, qui ont toujours lieu à l’usine de Skövde, elles seront transférées à une filiale de Volvo Cars, PES – Powertrain Engineering Sweden.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂