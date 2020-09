Volta Trucks dévoile son premier camion de distribution électrique

Volta Trucks lancera un camion électrique pour la distribution urbaine, avec une autonomie allant jusqu’à 200 kilomètres et une soute pour 16 palettes Euro. C’est Volta Zero …

La start-up suédoise Volta Trucks a officiellement dévoilé son premier camion électrique d’un poids brut de 16 tonnes. Désigné Volta Zero a été conçu spécifiquement pour les opérations de distribution urbaine.

Le nouveau camion de distribution électrique a une longueur maximale de 9,46 mètres, une hauteur de 3,47 mètres, une largeur de 2,55 mètres et un empattement de 4,80 mètres.

Volta Zero a été conçu pour optimiser la capacité de charge et minimiser le nombre de véhicules dans la flotte de l’opérateur. Sa conception lui permet d’opérer dans des rues étroites et d’effectuer le même service que trois ou quatre véhicules de 3,5 tonnes.

Volta Zero a une capacité de charge de 8600 kg et offre un volume de charge utile de 37,7 m3, permettant d’accueillir 16 europalettes.

Volta Trucks fournira également une caisse réfrigérée, gardant le volume de chargement utile inchangé. La start-up a décidé d’intégrer l’utilisation de la batterie du véhicule dans le groupe frigorifique de la soute.

Volta Trucks utilisera une batterie lithium-ion phosphate d’une capacité comprise entre 160 kWh et 200 kWh pour permettre une autonomie comprise entre 150 kilomètres et 200 kilomètres.

Selon le constructeur, ces valeurs d’autonomie sont plus que suffisantes pour les opérations de distribution «dernier kilomètre».

La Volta Zero est équipée d’un essieu électrique sur les roues arrière, qui intègre un seul moteur électrique, la transmission et l’essieu dans une unité légère et compacte.

Design intérieur révisé

La suppression du moteur à combustion interne a permis aux concepteurs et aux ingénieurs de repenser le style d’un camion de distribution. Le conducteur a une visibilité de 220 ° autour du véhicule.

La vue panoramique est assurée par une cabine de type serre, ce qui permet de réduire les angles morts. La protection des usagers de la route vulnérables est renforcée par des caméras arrière qui remplacent les rétroviseurs conventionnels.

Le siège du conducteur est dans une position plus basse que dans un camion traditionnel, avec la ligne de visée à une hauteur de 1,8 mètre.

Volta Zero dispose de systèmes avancés d’aide à la conduite qui aident à la conduite, aux manœuvres, au stationnement et à la sécurité.

Le conducteur bénéficie de systèmes tels que la direction assistée active, l’assistant de signalisation routière et l’assistant de caméra de recul.

Le véhicule dispose également d’aides au changement de direction et à l’entretien sur la route.

La production de Volta Zero devrait démarrer en 2022 au Royaume-Uni, avec une production de 500 unités prévue d’ici la fin de l’année, et devrait passer à 5000 unités par an en 2025.

Volta Trucks a été fondée en Suède et son siège social est situé à Stockholm. Cependant, la plupart des opérations seront menées à partir du Royaume-Uni.

