Volontaires nécessaires pour différents types de vaccins COVID-19, même pour les pionniers de la course aux vaccins

Plusieurs vaccins seront nécessaires pour répondre à la demande mondiale, ce qui soulève des inquiétudes quant aux études qui doivent encore recruter des milliers de volontaires.

Un pharmacien donne à Jennifer Haller, à gauche, la première injection de l’essai clinique de première étape de l’étude de sécurité sur un vaccin potentiel contre le COVID-19. AP

Deux COVID-19 les vaccins approchent peut-être de la ligne d’arrivée, mais les scientifiques préviennent qu’il est essentiel qu’un nombre suffisant de personnes se portent volontaires pour aider à terminer l’étude d’autres candidats aux États-Unis et dans le monde.

Moderna Inc. et son concurrent Pfizer Inc. ont récemment annoncé des résultats préliminaires montrant que leurs vaccins semblent efficaces à plus de 90%, au moins pour une protection à court terme contre le COVID-19 .

Si ces premiers résultats se maintiennent et que les régulateurs américains conviennent que les injections sont sûres, l’utilisation d’urgence de petits approvisionnements rationnés pourrait commencer à la fin décembre. D’autres pays ayant des contrats pour les doses précoces entreprendraient leurs propres examens.

Mais plusieurs vaccins seront nécessaires pour répondre à la demande mondiale et aider à mettre fin à la pandémie, ce qui soulève l’inquiétude que les études qui doivent encore recruter des milliers de volontaires pourraient manquer si les gens attendent à la place une option déjà acceptée.

«Nous ne voulons pas que cela se produise», a déclaré le Dr James Cutrell, un expert en maladies infectieuses au UT Southwestern Medical Center de Dallas.

Fournitures de côté, autre COVID-19 les vaccins en cours de développement peuvent fonctionner différemment dans différentes populations et «nous bénéficierons probablement d’un menu d’options de vaccins», a déclaré Cutrell.

«Nous avons encore besoin de bénévoles», a souligné Francis Collins, directeur des National Institutes of Health, exhortant les Américains à s’inscrire.

De plus, les participants aux études Moderna et Pfizer qui ont initialement reçu des injections factices se verraient presque certainement offrir le vrai vaccin si la Food and Drug Administration des États-Unis autorise une utilisation d’urgence. Mais personne ne sait combien de temps durera la protection, ce qui signifie que ces études doivent également continuer à suivre les destinataires d’une manière ou d’une autre.

«C’est une chose d’être efficace deux mois après votre dernière vaccination et une autre chose d’être efficace un an plus tard», a déclaré le Dr Jesse Goodman de l’Université de Georgetown, ancien directeur de la division des vaccins de la FDA. «Il sera vraiment important de terminer ces essais cliniques et les essais des autres vaccins, afin que nous puissions faire des comparaisons.»

Les nouvelles prometteuses de Moderna et de Pfizer sont de bon augure pour certains de leurs concurrents, a déclaré le Dr Anthony Fauci, le principal expert en maladies infectieuses du gouvernement américain dont l’équipe du NIH a aidé à développer le candidat Moderna.

Ces tirs ciblent la protéine «pic» qui cloue la surface du coronavirus , et les premiers résultats prouvent que cela suffit pour générer «une réponse protectrice», a déclaré Fauci. «Conceptuellement, cela semble bon» pour d’autres vaccins axés sur les pics fabriqués de différentes manières.

Voici un tableau de bord des pionniers de la course mondiale aux vaccins:

Vaccins à code génétique

Le vaccin Moderna-NIH et le candidat développé par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ne sont pas fabriqués avec le coronavirus lui-même, ce qui signifie qu’il n’y a aucune chance que quiconque puisse l’attraper des tirs.

Au lieu de cela, les vaccins sont fabriqués avec une toute nouvelle technologie qui injecte un morceau de code génétique pour la protéine de pointe. Cet ARN messager, ou ARNm, demande au corps de fabriquer une protéine de pointe inoffensive, suffisamment pour inciter le système immunitaire à réagir s’il rencontre plus tard le vrai virus.

Il n’y a pas de vaccins à ARNm homologués pour les personnes, donc les scientifiques ne savaient pas si ou à quel point le COVID-19 les candidats pourraient travailler.

Les deux fabricants s’efforcent d’augmenter la production dans des usines aux États-Unis et en Europe. Ils ne peuvent pas simplement s’associer à d’autres fabricants de vaccins pour assumer une partie du travail, car la technologie est si différente de la façon dont la plupart des vaccins sont réalisés aujourd’hui.

«Ce n’est pas un échange très facile ou rapide», a déclaré Stéphane Bancel, PDG de Moderna.

Vaccins cheval de Troie

Une manière différente de cibler la protéine de pointe: utilisez un autre virus inoffensif pour transporter le gène de pointe dans le corps. Une fois de plus, le corps produit des protéines de pointe et amorce le système immunitaire.

L’université britannique d’Oxford et AstraZeneca fabriquent leur version de ce vaccin «vecteur viral» avec un virus du rhume, ou adénovirus, qui infecte normalement les chimpanzés. Des études portant sur des dizaines de milliers de personnes sont en cours au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans plusieurs autres pays.

Johnson & Johnson utilise un adénovirus humain pour sa version, et est la seule option dans les tests américains avancés visant à montrer si une dose unique plutôt que deux suffirait.

Le gouvernement chinois a autorisé l’utilisation d’urgence des injections d’adénovirus de CanSino Biologics dans l’armée avant tout test final. La Russie a également commencé à proposer un vaccin contre l’adénovirus avant les tests de stade avancé.

Vaccins protéiques

Novavax fabrique son candidat vaccin en cultivant des copies inoffensives du coronavirus injecter des protéines en laboratoire et les emballer dans des nanoparticules de la taille d’un virus.

Il existe des vaccins à base de protéines contre d’autres maladies, ce n’est donc pas une technologie aussi nouvelle que certains de ses concurrents. Novavax a entamé une vaste étude finale en Grande-Bretagne et devrait bientôt en commencer une autre aux États-Unis.

Vaccins tués

Les vaccins ciblés sur les pointes ne sont pas la seule option. Fabriquer des vaccins en faisant pousser un virus pathogène puis en le tuant est une approche qui a fait ses preuves – c’est ainsi que les fameux vaccins contre la polio de Jonas Salk ont ​​été réalisés.

La Chine a trois COVID-19 dits «inactivés» candidats vaccins lors des tests finaux dans plusieurs pays, et a permis une utilisation d’urgence chez certaines personnes avant les résultats. Une entreprise indienne teste son propre candidat inactivé.

Préparer et tuer le virus en toute sécurité prend plus de temps que les nouvelles technologies. Mais les vaccins inactivés donnent au corps un aperçu du germe lui-même plutôt que de cette seule protéine de pointe.

