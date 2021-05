Volocopter présente VoloConnect, son nouvel eVTOL avec jusqu’à quatre sièges pour les longues distances

Bc-elec - HW-403B Filtre extérieur d'aquarium jusqu'à 1400l/h avec stérilisateur 9W CUV

Toute nouvelle génération de filtres non bruyants dans le domaine de l'aquariophilie. Design bien particulier et généreux du vaste cylindre de la pompe pour remplir le réservoir filtre sans aspiration préalable: une simple pression de ce cylindre de pompe et vous pourrez remplir les chambres individuellement.Le raccord de déconnexion rapide sur la tête de pompe permet de séparer les tuyaux du réservoir filtre, sans les vider. Les raccords de tuyaux sont rotatifs à 360°. Adaptateur de tuyaux de sécurité avec dispositif de verrouillage simple à manier. Flux réglable grâce à un manche de réglage.L'appareil offre un grand débit et fonctionne presque sans bruit. Grâce aux pieds en caoutchouc à ventouse les vibrations sont amorties de facon optimale.Plusieurs paniers filtre faciles à retirer, permettent l'emploi de différents matériaux filtre allant de grossier à fin.Paniers filtre à remplir individuellement avec poignées pratiques. Le préfiltre placé en haut retient les saletés grossières de facon efficace et prolonge ainsi la durée de vie des matériaux filtre biologiques. Simple à retirer, simple à nettoyer, peut être réemployé.Le plus de ce modèle est l'unité UVC intégrée. L'eau est pressée par la pome à travers le boîtier, où elle passe alors le long d'une lampe spéciale UV. Grâce aux radiations UV de cette lampe PL les bactéries nuisibles et les germes dangereux seront détruits et la prolifération des algues sera limitée.Données TechniquesCapacité max de la pompe: 1400l/hHauteur de refoulement max: 2mAlimentation: 220V / 50HzPuissance: 35WPuissance UVC: 9WPuissance lampe rayons UVC: PL 9 WattVolume de l'aquarium: jusqu'à 600 litresPaniers pour matériaux filtres: 3Volume du filtre: +/- 12lraccord de tuyaux: 23mm de diamètreLongueur du câble: 1.80mDimensions de la pompe: 25x25x43cmDimensions du carton: 44x34x27cmPoids du filtre: 4.9KgPoids total: 6KgIP44 CaractéristiquesMise en marche rapide et confortable par une pompe aspiranteMise en service du filtre de façon simple et sûreValve multifonctionnelle (entrée et sortie de l'eau réglable)Axe en céramique sans usureSystème à plusieurs chambres / Corbeille filtre avec poignéeContenu de la livraisonFiltre extérieur d'aquarium pour 1400 l/hFiltre avec 3 paniers2 raccords rapidesLampe UV 9 WattLot de tuyauxTuyau d'entrée et d'aspiration avec panier de protection