Volkswagen : vers une coccinelle électrique ?

Pour les fans de la Volkswagen Beetle (coccinelle pour les anglophobes), qui ont pleuré la fin de la production de la dernière Beetle, produite en juillet 2019, il y a un nouvel espoir pour une Volkswagen Beetle renouvelée.

Une marque déposée par la firme allemande en Europe pour “e-Beetle” soutient les rumeurs selon lesquelles Volkwagen envisage une relance en version éléctrique de la mythique Coccinelle.

Le dépôt de la marque a été signalé pour la première fois par les passionnés de Volkswagen sur le forum de discussion VW ID, une communauté de discussion consacrée aux modèles électriques de VW. Bien que le dépôt de la marque n’inclue pas de détails sur le moment où une Beetle EV pourrait arriver, ni aucun autre détail sur le projet Beetle EV, le dépôt prouve que Volkswagen envisage au moins un avenir électrifié pour la Beetle bien-aimée.

Certains spéculent que le dépôt pourrait être destiné à une conversion électrifiée d’une Beetle classique, plutôt qu’à une nouvelle Beetle EV moderne. Volkswagen a annoncé un partenariat avec une société appelée eClassics qui a électrifié une fourgonnette VW classique, rebaptisée e-BULLI.

L’espoir, gardez espoir !

Volkswagen a certainement encore un faible pour la petite “Bug” s’étant associé avec une société appelée eClassics pour installer la batterie et le groupe motopropulseur de sa voiture de ville électrique E-Up ! dans de vieilles coccinelles refroidies par air. Sa batterie de 36,8 kWh lui permettrait de parcourir 200 kilomètres. Mieux encore, cette version électrique modernisée de 80 chevaux est plus puissante que l’originale et, le moteur électrique ne traînant pas plus loin derrière l’essieu arrière, elle serait également plus maniable.

La plateforme MEB proposée étant à la fois modulaire et électrique, il ne semble pas y avoir de bonne raison pour que la Coccinelle ne revienne pas. Et puisque la société s’est déjà engagée à faire revenir le Microbus (électrique), il y a vraiment de bonnes chances que nous assistions à une résurrection du Beetle.