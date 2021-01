Volkswagen. Project Trinity anticipe le futur haut de gamme électrique

Volkswagen travaille sur un nouveau haut de gamme électrique qui sera construit sur la base d’une plateforme avancée en cours de développement.

Baptisée Project Trinity, la nouvelle voiture électrique est décrite comme «un concept efficace avec des sièges inclinables et un design iconique».

Montré dans une image couverte, son design semble s’inspirer de l’avant de la Volkswagen ID.3, tandis que les roues ont été déplacées vers les extrémités et la ligne de fenêtres est surélevée.

Les détails de la nouvelle plate-forme n’ont pas encore été dévoilés, mais la construction sur une «base plate» devrait offrir une grande flexibilité et l’optimisation de l’espace dans la cabine.

Volkswagen utilisera la nouvelle plate-forme pour adopter une «approche radicalement nouvelle de la production». L’objectif est de démontrer qu’il existe de nouvelles façons de fabriquer des véhicules électriques dans divers endroits, de manière économique et efficace.

Démocratisation de la conduite autonome

La marque allemande a déjà confirmé que le siège de Wolfsburg en Allemagne deviendrait «une usine pionnière pour la production avec un haut niveau d’automatisation des véhicules électriques. Le premier sera le nouveau haut de gamme électrique, connu sous le nom de Project Trinity.

Avec la nouvelle plateforme, Volkswagen entend démocratiser la conduite autonome. Le projet Trinity offrira des fonctions de conduite autonome de «niveau 2+», y compris la surveillance du conducteur et le régulateur de vitesse adaptatif, et sera prêt pour le «niveau 4», prévoyant son potentiel pour une conduite entièrement autonome.

Croquis de conception

Le projet Trinity utilisera des éléments de l’architecture électrique MEB actuelle, mais avec d’importantes mises à jour logicielles et de conduite.

LIRE TROP

Volkswagen prépare-t-elle une berline pour rivaliser avec la Tesla Model S?

Un élément clé de différenciation entre l’ID.3 et le futur haut de gamme électrique sera le logiciel utilisé. La nouvelle division Car.Software comptera plus de 10000 employés dans le monde en 2025 et tentera d’augmenter le pourcentage de technologie propriétaire utilisée dans les voitures du groupe Volkswagen de 10% à 60%.

La marque développe également son propre système d’exploitation, appelé VW.OS, qui vise à être un logiciel équivalent à la plate-forme du véhicule et qui pourrait être présenté en première au Project Trinity.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂