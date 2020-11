Volkswagen lance le moteur eHybrid chez Arteon et Arteon Shooting Brake

Récemment présentée, la nouvelle génération de Volkswagen Arteon présente non seulement une variante Shooting Brake, mais aussi et désormais un nouveau moteur eHybrid, déjà lancé sur la Passat. Et cela peut être commandé maintenant … en Allemagne.

Utilisant la même solution hybride pulg-in déjà utilisée dans la famille Passat, le nouvel Arteon eHybrid est basé sur un quatre cylindres essence 1.4 TSI, associé à un moteur électrique. Lesquels, ensemble, peuvent délivrer une puissance maximale de 218 ch et 400 Nm de couple.

Autorisé à circuler en utilisant uniquement la propulsion électrique, le Volkswagen Arteon eHybrid annonce une autonomie zéro émission sur 59 kilomètres, avec le fourgon Shooting Brake réduit à 57 km.

La propulsion hybride de la Volkswagen Arteon eHybrid

Au contraire, les deux versions sont égales à l’accélération de 0 à 100 km, fixée à 7,8 secondes, et à la vitesse maximale, 222 km / h.

De plus, et faisant allusion à une étude qui indique que 95% des conducteurs en Allemagne n’atteignent pas 50 km dans leurs trajets quotidiens, Volkswagen fait valoir que les deux Arteon eHybrid et Arteon Shooting Brake Hybrid pourront servir, tous les jours, ses propriétaires, sans dépenser un litre d’essence!

Pour justifier cette confiance, le fait que les deux variantes disposent d’un mode d’utilisation EV, qui reste en fonctionnement jusqu’à 130 km / h. En mode hybride, Volkswagen revendique une autonomie totale de plus de 900 kilomètres.

Équipements spécifiques

Dans un communiqué, la marque allemande révèle également qu’Arteon eHybrid et Arteon Shooting Brake eHybrid sont disponibles en Allemagne avec deux niveaux d’équipement – Elegance et R-Line – garantissant tous deux des roues de 18 pouces, des phares LED avec système Light Assist et clignotants dynamiques dans les feux arrière également en LED.

Volkswagen Arteon eHybrid

À l’intérieur de la cabine, des revêtements en Alcantara et Pele, associés à du bois ou du métal véritable, auxquels s’ajoute un volant recouvert de cuir et avec les mêmes commandes tactiles déjà publiées dans l’ID.3 et la Golf. L’équipement de série comprend des sièges avant chauffants, des capteurs de stationnement avant et arrière, un tableau de bord numérique et un système d’infodivertissement avec un écran de huit pouces.

Trois faces d’une même médaille: Arteon R, Arteon eHybrid et Arteon Shooting Brake eHybrid

À partir de 51 mille euros

Les versions eHybrid d’Arteon et d’Arteon Shooting Brake sont désormais disponibles à la commande en Allemagne, avec des prix, dans le premier cas, à partir de 51 mille euros.

Le Volkswagen Arteon Shooting Brake eHybrid démarre à 51.900 euros.

