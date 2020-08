Volkswagen lance deux versions hybrides rechargeables de la nouvelle Golf

Golf eHybrid et Golf GTE sont les deux nouvelles versions hybrides rechargeables de la famille Volkswagen à hayon, développant 204 ch et 245 ch. La capacité de la batterie a augmenté de 50%, permettant à la Golf eHybrid de disposer d’une autonomie électrique allant jusqu’à 80 km.

Volkswagen a commencé à vendre deux versions hybrides de la huitième génération de Golf, eHybrid et GTE, qui offrent une puissance maximale de 204 ch et 245 ch, respectivement.

Ces nouvelles variantes électrifiées reçoivent une batterie lithium-ion d’une capacité de 13 kWh, ce qui représente une augmentation de 50% par rapport à la génération, assurant une plus grande autonomie en mode électrique.

Pour la Golf eHybrid, Volkswagen annonce une autonomie électrique allant jusqu’à 80 kilomètres et jusqu’à 62 kilomètres pour la Golf GTE. E-Mode permet également la conduite électrique sur les routes nationales et les autoroutes.

Le moteur turbo essence démarre automatiquement lorsque des vitesses plus élevées sont atteintes, en fonction du mode hybride activé, du profil de conduite et du niveau de charge de la batterie.

Dès lors, le mode économie hybride entre en service, ce qui permet d’atteindre une autonomie totale allant jusqu’à 870 kilomètres en eHybrid et 745 kilomètres en GTE, respectivement, en cycle NEDC.

La chaîne cinématique hybride rechargeable est associée à une boîte de vitesses à six rapports à double embrayage. Sur des trajets plus longs, il est possible de maintenir la capacité énergétique de la batterie, de manière à pouvoir ensuite rouler en mode électrique dans un centre urbain présélectionné.

Bien équipé

Volkswagen eHybrid est disponible au niveau d’équipement Style. À son tour, la Golf GTE reçoit une spécification indépendante avec le niveau d’équipement GTE.

Dans les deux cas, la fourniture standard comprend le Digital Cockpit Pro, le système de navigation «Discover Media», l’interface de téléphone portable avec fonction de chargement par induction, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le volant multifonction en cuir, les sièges sport confort (eHybrid) .

La liste d’équipements comprend également l’assistance de déplacement pour la conduite assistée jusqu’à 210 km / h (comprend le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistant d’entretien de voie), l’assistance avant avec freinage d’urgence autonome, la climatisation automatique, le démarrage-arrêt avec récupération énergie de freinage, entrée sans clé.

La Volkswagen Golf GTE reçoit également des pare-chocs spécifiques, des sièges sport haut de gamme avec appuis-tête intégrés et une bande LED lumineuse sur la calandre.

Sur le marché allemand, la Golf eHybrid est proposée à partir de 39 781 euros, tandis que la Golf GTE est proposée à partir de 41 667 euros. Au Portugal, il est prévu de vendre la version hybride rechargeable avec un moteur de 204 ch et des prix à partir de 40 922 euros (GTE) et 42 565 euros (GTE +).

Plus de produits dérivés à venir

En plus des nouvelles Golf eHybrid et Golf GTE, la huitième génération de la famille Volkswagen à hayon sera renforcée par de nouvelles versions sportives: Golf GTI, Golf GTD et Golf R. La gamme recevra également un van, Golf Variant.

Les moteurs hybrides doux deviendront également de plus en plus importants. La nouvelle Golf eTSI, le premier hybride léger de 48 V avec 150 ch, est déjà en vente et d’ici la fin de l’année, elle sera disponible à un nouveau niveau de puissance.

