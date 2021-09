Volkswagen juge « impossible » d’accélérer encore le passage à l’électrification : voici pourquoi

in

Le directeur général de Volkswagen, Herbert Diess, a déclaré lundi qu’il était « impossible » que la transformation électrique du géant automobile allemand se produise plus rapidement, mais il a accusé le gouvernement d’Angela Merkel de freiner le changement avec de généreuses subventions diesel.

Dans une interview avec AFP et le Temps Financier Au salon de l’automobile IAA de Munich, Diess a déclaré que le groupe VW « a été très rapide à changer » alors qu’il vise à devenir un leader mondial des véhicules à batterie respectueux de l’environnement.

« Pouvons-nous le faire plus rapidement? Non, c’est impossible », a déclaré Diess.

« Parce que cette transition est si compliquée, nécessite tant d’investissements » et de renforcement des capacités, a-t-il déclaré, de la production de cellules de batterie aux nouvelles usines.

L’exposition biennale de l’IAA en Allemagne intervient alors que l’industrie est au milieu d’une renaissance douloureuse, stimulée par les préoccupations climatiques et des règles de pollution plus strictes.

Plusieurs constructeurs automobiles ont déjà fixé des dates pour la suppression progressive du moteur à combustion interne, même si les critiques disent que leurs échéances auto-imposées sont vagues et non contraignantes.

Néanmoins, le temps presse avec l’Union européenne qui a récemment proposé de mettre fin à la vente de nouvelles voitures diesel et essence d’ici 2035.

Le groupe VW de 12 marques – qui comprend Audi, Porsche et Skoda – investit des milliards dans la transition et vise à devenir le plus grand constructeur automobile électrique au monde d’ici 2025.

« Quelqu’un peut-il être plus rapide que nous ? Je remettrais cela en question », a déclaré l’Autrichien de 62 ans, ajoutant que même le pionnier de la voiture électrique Tesla avait mis plus d’une décennie à démarrer.

Barrage diesel

Diess a déclaré que le passage à l’électricité de l’Allemagne avait « certainement » été ralenti par la faible taxation du diesel dans la première économie d’Europe.

Pendant des décennies, la puissante industrie automobile allemande a défendu le diesel comme un carburant plus respectueux de l’environnement que l’essence, ce qui a conduit à des allégements fiscaux favorables qui ont maintenu le diesel bon marché à la pompe.

Mais l’image propre du diesel a été brisée en 2015 lorsque Volkswagen a été contraint d’admettre qu’il avait installé un logiciel de triche dans des millions de véhicules diesel pour tromper les tests de pollution.

Le scandale du « dieselgate » a vu la popularité de ces voitures chuter et accélérer la révolution électrique, mais les prix du diesel sont restés relativement bas.

Pour faire avancer la poussée électrique, « vous avez besoin du bon environnement », a déclaré Diess, un environnement qui n’est pas favorisé lorsque le diesel est maintenu artificiellement bon marché, y compris sous les gouvernements successifs de la chancelière sortante Merkel.

L’héritage de Merkel

Merkel, qui tire sa révérence aux élections générales allemandes du 26 septembre après 16 ans au pouvoir, doit s’exprimer mardi devant l’IAA.

En repensant à son mandat, Diess a félicité Merkel pour « la stabilité qu’elle a apportée » et son soutien pour maintenir l’industrie automobile allemande compétitive face à la Chine et aux États-Unis.

Mais Merkel aurait pu être « un peu plus décisive » dans certains domaines, a déclaré le PDG, comme les incitations pour les véhicules électriques.

Diess a déclaré que l’Allemagne était néanmoins sur la bonne voie, les ventes de voitures électriques « se produisant très bien ».

« Je suis plus préoccupé par l’Europe de l’Est, l’Europe du Sud où il y a un long chemin à parcourir », a-t-il ajouté.

Une annonce pré-IAA par des militants allemands pour le climat menaçant de poursuites judiciaires contre Volkswagen et d’autres constructeurs automobiles pour les pousser à éliminer progressivement le moteur à combustion interne d’ici 2030 semblait « un peu injuste », a déclaré Diess.

Bien qu’il comprenne la logique de s’en prendre à ceux qui bénéficient « de la combustion de pétrole, de charbon ou de gaz », Diess a déclaré que les militants devraient d’abord se tourner vers les grandes nations productrices de pétrole comme l’Arabie saoudite.

‘Pas d’alternative’

Avec l’Allemagne dans les dernières semaines de campagne avant un vote qui mettra fin à l’ère Merkel, Diess s’est dit heureux que « la plupart des partis prennent maintenant le changement climatique très au sérieux ».

Les sondages suggèrent que la course est grande ouverte, mais Diess a déclaré que VW « peut vivre avec tous les résultats possibles ».

Il a cependant critiqué le candidat chancelier Armin Laschet, chef du parti de centre-droit CDU de Merkel, qui a récemment demandé au PDG de Tesla, Elon Musk, si les voitures à hydrogène pourraient être l’avenir – à la grande perplexité de ce dernier.

« L’électrification est la voie à suivre. Il n’y a pas d’autre alternative. Aucun concurrent n’est plus sérieux au sujet d’alternatives », a déclaré Diess.

En ce qui concerne les pénuries mondiales de semi-conducteurs qui sévit actuellement dans l’industrie automobile, obligeant VW et ses rivaux à réduire la production dans certaines usines, Diess a déclaré qu’il espérait voir « un allégement » du resserrement des puces d’ici la fin septembre.

