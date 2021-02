Volkswagen ID.6 se fait connaître à l’avance en Chine

Avec une production déjà approuvée en Chine sous le joint-venture entre SAIC et Volkswagen, la nouvelle Volkswagen ID.6 a été révélée par le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information.

Basé sur MEB, il ne cache pas les similitudes avec l’ID.4 que l’on connaît déjà (et dont il existe deux versions en Chine, l’ID.4 Crozz et l’ID.4 X). Cependant, il a sept sièges.

La principale différence est, comme on peut s’y attendre, dans les dimensions plus grandes par rapport à ID.4, quelque chose qui est facilement visible en le regardant et que les documents auxquels Carscoops avait accès pour confirmer.

Selon ceux-ci, la Volkswagen ID.6 mesure 4876 mm de longueur et a un empattement de 2965 mm. Cela signifie que l’ID.6 est 292 mm plus long que l’ID.4 et a un empattement plus long de 198 mm.

Que sait-on d’autre?

Toujours selon les documents révélés par Carscoops, l’ID.6 devrait avoir 204 ch (150 kW).

Quant à la batterie, il n’y a aucune information, cependant, étant donné que l’ID.4 dispose d’une batterie de 82 kWh, il est probable que l’ID.6 aura une batterie identique.

Pour l’instant, il n’y a toujours pas d’informations sur la date prévue pour l’arrivée de la Volkswagen ID.6 sur le marché européen.